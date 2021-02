Orbán Viktor: Mindannyian Müller Cecília kezében vagyunk

Nagyon nehéz pillanatban vagyunk: egyszerre oltunk, szabadulnánk, és itt a harmadik hullám – mondta Orbán Viktor a Kossuth rádió péntek reggeli műsorában. A miniszterelnök közölte: péntekre 3093 új fertőzöttet regisztráltak, meghalt 110 beteg. Kórházban 4024 beteget kezelnek, 352 fő lélegeztetőgépen van.

Ha húszezer ember szorulna koronavírusos ellátásra, meg tudnánk oldani, tehát megvannak a tartalékaink – hangsúlyozta a miniszterelnök arra a kérdésre, hogy nem tart-e attól, hogy a szomszédos országokhoz hasonlóan összeomolhat az egészségügy.

– mondta a miniszterelnök. Hozzátette: mindenki figyeljen rá, hogy felfutó harmadik hullám van, mindenki hozzon felelős döntést, hiszen ezen múlhat az élete, tehát mindenki oltakozzon. Európai összevetésben Magyarországon van a legtöbb oltásra alkalmas vakcina – emelte ki.

Májusra három és fél millióval több embert fogunk beoltani, mint más európai ország – hangsúlyozta Orbán Viktor. A kínai vakcinával kapcsolatban úgy fogalmazott:

Okos asszony – tette hozzá a kormányfő. Felidézte, hogy az országos tiszti főorvos sejtelmesen csak annyit mondott: „jól haladok”.

Arra a kérdésre, hogy miért támadja az ellenzék a nemzeti konzultációt, Orbán Viktor úgy értékelt: a baloldal hatalmi iskola, nem szabad ezen meglepődni. Az ellenzéket „a hatalom mestereiként” jellemezte, akik nem ismernek kíméletet és könyörületet. A parlamenti ülésen szerinte sistergett a gyűlölet, az ellenzék láthatólag nem tartja jónak a járványkezelést. De most túl messzire mentek, emberéletekről van szó – mondta a miniszterelnök.

A nemzeti konzultációval kapcsolatban Orbán Viktor úgy nyilatkozott: van annak valami szépsége, ha közösen tudunk döntést hozni.

A döntés felelőssége a miénk, nem azt a célt szolgálja, hogy mások hozzák meg a döntéseket. Tehát a felelősség helye teljesen egyértelmű, ez most is így lesz: az újranyitás döntését a kormány vállalja. Azonban az a jó döntés, amelyben minél többen egyetértenek. Sokat segítenek az emberek, ezen keresztül saját magukon is