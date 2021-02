Mentális felkészítésre 60 milliót, infografikákra 34 milliót költött a Parragh-féle MKIK

A hvg.hu megszerezte azokat a kétmillió forint feletti szerződéseket, amelyeket a a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) kötött 2012 óta. Ezen a listán szerepel néhány feltűnő tétel, kiderült ugyanis, hogy

az MKIK csaknem hatvanmillió forintot költött mentális és pszichés felkészítésre Szalai Dániel Józseffel, Szalai Tamás Dömötörrel, Baky Dániellel, és a Depozitív Bt.-vel.

Infografikákra és szakmai tartalomfejlesztésre 33,8 millió forint ment el. A feladatot a Bakony Balaton Média Kft., végezte két alkalommal 16,34 millió forintért, egyszer pedig a cég szemléletformáló anyagokat, ajánlásokat és útmutatókat is készített 7,1 millió forintért.

Helsinkibe, illetve Sao Paulóba többször is elutazhattak el az MKIK munkatársai, jellemzően IBUSZ Kft.-nél vásárolt VIP jegyekkel.

Digitális aláírás bevezetésére 7,24 millió forintot fizetett a kamara a tekintélyes vagyonnal rendelkező Rogán Antal találmányát hasznosító MobilSign Kft.-nek.

Az Orbán-kormány két kedvenc médiacégénél, a Balásy Gyula fémjelezte New Land Media Kft.-vel és a Lounge Design Kft. 327,5 millió forintot kapott médiakampányra, ami előtt két alkalommal a Kuna Tibor-féle Trinity International Communnications Kft. végezhetett el hasonló feladatot 209,5 millió forintért.

Ennek fényében akár új értelmet is nyerhet Parragh László MKIK-elnök közelmúltbeli megjegyzése, miszerint aki nem tudja kifizetni az évi ötezer forintos kamarai hozzájárulást, az ne is menjen el vállalkozni. A területi kamarák – derül ki a cikkből – a kötelező évi hozzájárulás tíz százalékát utalják át az MIKIK-nak. Ebből 2012 óta hárommilliárd forint folyt be a szervezethez. Parragh László később egyébként bocsánatot kért a megjegyzésért.