Gianni szerint most nem az éttermek a legfontosabbak

Gianni Annoni tévés műsorvezető, szakács és étterem-tulajdonos interjút adott a Mandiner hetilapnak, amelynek a vendéglátóipar helyzetéről, a vallás szerepéről, a kereszténységről, illetve a genderről is beszélt.

Jogos, hogy sokaknál betelt a pohár, de nem szabad átpolitizálni az ügyet. Mi nem politikusok, virológusok és megmondóemberek, hanem vendéglátósok vagyunk

– mondta Gianni Annoni azzal kapcsolatban, hogy az olasz vendéglősökhöz hasonlóan a magyarok türelme is kezd elfogyni a járványügyi korlátozások miatt.

Az étterem-tulajdonos hozzátette: más területek, például a szórakoztatóipar is megszenvedi ezt az időszakot, de bármennyire nehéz is most a vendéglátósoknak, érdemes lenne észben tartani:

amikor ekkora a baj, nem szabad meggondolatlanul cselekedni.

Gianni Annoni szerint nehéz megmondani, mi lenne a jó a mostani helyzetben.

De nem a mi szakmánk kell hogy prioritást élvezzen, hanem például az egészségügyi dolgozóké. A legfontosabb pedig az, hogy megvédjük az időseinket

– fogalmazott.

Az étterem-tulajdonos arról is beszélt, hogy milyen szerepe van a vallásnak az életében.

Hit nélküli ember nem létezik. Én keresztény vagyok, de mindegy, milyen vallásról beszélünk: a hit nélkülözhetetlen az élethez. Fontos nekem, hogy meg legyen áldva a házam, a vendéglátóhelyeim, az életem. Ezt örököltem, és büszkén adom tovább. Minden hely, amelyet vittem, áldásban részesült, és vallom, hogy ezáltal azok is, akik hozzám jönnek; így köszönöm meg nekik a bizalmat

– fejtette ki.

Szomorúnak tartja azonban, hogy „egyre cikibbnek számít” Istenről és a hitről beszélni. Szerinte lehet tagadni, de előbb-utóbb mindenkiben előjön a kérdés: van-e valami a földi élet után?

A Mandiner a migrációról is kérdezte az étterem-tulajdonost, aki elmondta: neki alapvetően nincs baja vele, azzal azonban igenis van, amikor az emberből árucikket csinálnak.

Én is migráns vagyok, de tudtam azt, hogy el kell fogadjak szabályokat, egy életformát, kultúrát, amikor egy másik országba érkezem. Semmi bajom az integrációval, adjunk lehetőséget, de mindenki jogszerűen tartózkodjon itt. Az nem megy, hogy miközben az időseink Olaszországban az életüket adták nekünk, az utolsó helyen állnak, és más jogokkal rendelkeznek, mint azok, akik nehezebb helyzetből jöttek. Nem kellett volna tönkretenni a világukat, hogy ide akarjanak jönni tömegével szerencsétlen sorsú emberek

– mondta Gianni Annoni.

A genderről is szó esett az interjúban, amit egyszerűen nem tud értelmezni, és a nagymamájának sem tudná elmagyarázni, hogy mi az.

Kellenek a szabályok, fogódzkodók az élethez, amiben sokat segít egy biztos családi háttér. A családi mátrix alapja a szeretet, ami a legfontosabb a nevelésben

– szögezte le az étterem-tulajdonos.

Arra a kérdésre, hogy hogyan lehet megőrizni a konzervatív identitást, azt válaszolta: el kellene érni, hogy fenntarthassuk az identitásainkat.

Korábban voltak annyira intelligensek az emberek, hogy elmondták egymásnak a különböző véleményüket, majd elfogadták őket, és kezet ráztak. A lényeg, hogy nem estek egymásnak. Sajnos mostanra elindult egy ellentétes folyamat, de azt javaslom, hogy ha már makroszinten nem megy, őrizzük meg legalább a saját mikrovilágunkat

– vélekedett Gianni Annoni a Mandinernek.

Azt is mondta, hogy „a patriotizmus egy érzelem, maga a szeretet”, és nem szeretné, hogy összemossák a népeket.

A globalizációnak megvannak az előnyei, mint a szabad mozgás vagy éppen az, hogy a földünket együtt védjük meg a pusztulástól. De a nemzetek hadd éljenek békében, és őrizhessék meg Európát olyan helynek, ahol nem erőből, vérrel, fegyverrel kell boldogulni

– tette hozzá az étterem-tulajdonos.