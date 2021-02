Kásler Miklós az újranyitásról: Nem szabad elhamarkodott döntést hozni, mint korábban több ország

A környezetünkben olyan jelenségek játszódtak le, amik rendkívüli óvatosságra intenek bennünket – erről beszélt Kásler Miklós az Életközelben legújabb részében. A miniszter példának hozta fel Szlovákia helyzetét, ahol az elhamarkodott döntések végeredménye az lett, hogy a feleakkora országban ugyanannyi a fertőzött, mint Magyarországon.

Az újranyitásról azt mondta, hogy nem szabad elhamarkodott döntéseket hozni, mint ahogy azt több ország is korábban elkövette. Leszögezte, a kormány figyelemmel követi a járvány lefutását, és az adatok gondos elemzése után időről időre fogják eldönteni, hogy mit lehet tenni.

A tárcavezető arról is beszélt, hogy a magyar ápolók nemcsak a társadalom folyamatos szeretetét érezhetik, hanem a folyamatosan emelkedő anyagi megbecsülést is, majd emlékeztetett: 2022-ig két és félszeresére emelkedik az ápolók fizetése. Kitért arra is, hogy az érettségi általános vizsgakövetelmények megújítása a Nemzeti alaptanterv szellemiségének megfelelően jobban épít majd a kreativitásra.

Az ellenzék által csak pánikkormányzásként aposztrofált intézkedésekre úgy reagált, hogy a kormány november 11-e óta nem változtatta meg a koronavírus-járvány elleni védekezési stratégiáját, és ennek hatására mind a fertőzések, mind a kórházi ápoltak száma csökkent. Ha ezt nevezi az ellenzék pániknak, akkor ennél rosszabb Magyarországon soha ne történjen.