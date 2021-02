Koronavírus: folytatódik a szomorú trend, 107-en haltak meg egy nap alatt

2995 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 400 111 főre nőtt a Magyarországon beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 107 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 14 252 főre emelkedett – olvasható a koronavirus.gov.hu oldalon.

A gyógyultak száma eddig 304 680 fő, az aktív fertőzöttek száma 81 179 fő. 4147 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 351-en vannak lélegeztetőgépen. Egy nappal korábban 3093 embernél mutatták ki a fertőzést. 110, többségében idős, krónikus beteg halt meg. Kórházban 4024 koronavírusos beteget ápoltak, közülük 352-en voltak lélegeztetőgépen.

Jelenleg is zajlik a regisztrált legidősebbek oltása a kórházi oltópontokon (Pfizer- és Szputnyik vakcinával), a háziorvosok pedig a 60 év alatti krónikus betegek oltását végzik (AstraZeneca-vakcinával). Emellett több idősotthonba is visszatérnek az oltócsapatok, és folytatódik az egészségügyi dolgozók második körös oltása is. Zöld utat kapott a hatóságoktól a kínai Sinopharm-vakcina is, így hamarosan azzal is kezdődhet az oltás.

Pénteken a Kossuth Rádióban Orbán Viktor azt mondta, hogy „nagyon nehéz pillanatban vagyunk”, szerinte egyszerre oltunk, szabadulunk a vírustól, és közben már itt a harmadik hullám is. A kormányfő kiemelte, hogy felelős döntést kell hozni a magyar embereknek: oltakozni kell, mert ezen múlhat az életünk – húzta alá. Arra is rávilágított, hogy európai összevetésben Magyarországon van a legtöbb, oltásra alkalmas vakcina.

Eddig 427 309 fő kapott oltást, közülük 172 739 fő már a második oltását is megkapta.

Közben péntek este Szijjártó Péter azt közölte, hogy százezer adag orosz vakcinát útnak indítottak Magyarországra. Összesen kétmillió adagot vettünk a Szputnyik V oltóanyagból. Ez egymillió ember beoltásához elegendő. A koronavirus.gov.hu oldalon írták: péntekig összesen 737 267 ember beoltására elég oltóanyag érkezett az országba, az orosz Szputnyikból eddig 22 800 ember oltására elegendő jött.

A korlátozó intézkedések még március 1-jéig biztosan érvényben vannak. Szerdán elindult az újranyitási nemzeti konzultáció is. Egy nap alatt 120 ezren válaszoltak a kérdésekre. A kérdőívet kizárólag az interneten, a nemzetikonzultacio.kormany.hu portálon lehet regisztráció után kitölteni.

Borítókép: MTI / Ujvári Sándor