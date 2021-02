Luxusautóknak tart fenn méregdrága parkolóhelyet a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara

Két tisztségviselőjének, fix rendszámra szóló parkolóhelyet bérel a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) az ország egyik legdrágább irodaházában, a budapesti Bank Centerben mélygarázsában – írta meg a Telex. A lap egyik olvasója jelezte, hogy egyik helyen egy Jaguár típusú autó, a másikon egy Lexus (ezt kamara elnöke szokta használni) szokott parkolni.

Mint az ismert, az MKIK 150 millió forint bérleti díjat fizet a Bank Centerben lévő irodái után. Ezt a kamara a Telex kérdésére nem cáfolta meg, de nem is erősítette meg, és a két fix parkolóhely költségéről sem mondtak konkrétat, csak annyit, hogy csak az MKIK szakmai munkájával kapcsolatos kérdésekre válaszolnak, egyéb vonatkozásban nem kívánnak élni a megjelenés lehetőségével.

A Telex azt követően érdeklődött a Bank Center ügyfélszolgálatán, hogy mennyibe kerül, ha két autóval a mélygarázsban akar valaki parkolni. Azt válaszolták: nettó 180 euróba kerül egy nem helyhez kötött, általános parkolóhely bérlése, a fix parkolót csak a házban irodát bérlők kaphatnak. Mint kiderült ezek a parkolók 20-30 százalékkal drágábbak, mint a parkolóhátak általános díjszabásai.

A közölt adatok alapján csaknem kétmillió forintra jön ki a két gépkocsi parkolóhelye.

Egyébként azért is érdekes az ügy, mert korábban az kamara elnöke azt nyilatkozta, hogy nem hajlandó elengedni a járvány miatt veszteséges kisvállalkozásoknak az ötezer forintos évi kamarai hozzájárulást, mert az szerinte nem nagy összeg, és aki ennyit nem tud kifizetni, az ne vállalkozzon. Parragh László mivel sok embert megsértette ezzel, elnézést kért a kijelentése miatt.

Pénteken az Index is írt arról, hogy a hvg.hu megszerezte azokat a kétmillió forint feletti szerződéseket, amelyeket a MKIK kötött 2012 óta. Ezekből a többi között kiderült, hogy a kamara mentális felkészítésre 60 millió forintot, infografikákra 34 millió forintot költött, többször is utaztak São Paulóba és Helsinkibe is.