Reviczky Gábor szerint a Fidesz nem is jobboldali párt, mert sok szociális intézkedést hozott

Reviczky Gábor szerint a Fidesz nem jobboldali párt, mert „ennyi szociális intézkedést szocialista kormány még nem hozott” ezért ő inkább nemzeti oldalinak nevezné Orbán Viktor pártját – derül ki a színész Veiszer Alindának adott interjújából.

A színész bevallja, hogy 2019-es önkormányzati választás előtt ő csak úgy bedobta, hogy az ellenzék győzelmével el fogják venni az ő önkormányzati lakását Budapest IX. kerületében, mert kíváncsi volt, mi lesz erre a reakció, Baranyi Krisztina egyébként nem vette el Reviczky Gábor lakását.

Reviczky Gábor beszélt az SZFE-ügyről is. Kiemelte, hogy nem érti a sztrájkot, mert úgy véli, sosem fognak olyan helyzetbe kerülni, hogy ők diktálhatnak majd. „Ha az országban egy törvény határozza meg, hogy az összes egyetemet alapítványi úton működtetik, akkor miért maradna ki a Színház- és Filmművészeti?” – teszi fel a kérdést. Leszögezte azt is, hogy nem menne az SZFE-re, mert nem szeret tanítani, de nem is hívták.

Minden rendezőben benne van az, hogy csinosabb fiatal nőkkel kikezd, maga mellé ülteti rendezés közben őket, hogy nézze, hogy rendez

– idézte a Telex, mit mondott színész a Marton László-botrányról. A színházi rendezőt 2017-ben szexuális zaklatással vádoltak meg, amiről Reviczky Gábor azt mondta, személy szerint „sok hasonló sztorit” tudna csak a Vígszínházból is.

A teljes interjút Veiszer Alinda Patreon-oldalán egy jelképes összeg ellenében lehet megnézni.