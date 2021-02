Feltüzelte a hackereket az online konzultáció

Nagy az érdeklődés az újranyitásról szóló konzultáció iránt, szombat estig már 220 ezren kitöltötték – mondta a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában.

Dömötör Csaba beszélt arról is, hogy a konzultációnak vannak vitás kérdései is. Ezek közé tartozik, hogy a védettségi igazolvánnyal rendelkezők kapjanak-e felmentést egyes korlátozó intézkedések alól. Ezzel kapcsolatban hangsúlyozta: a döntés felelőssége a kormányé, de az a helyes, ha a kabinet továbbra is a szakemberek javaslataira és a magyarok hangjára alapozza a döntést. Hozzátette: ha ez a kettő találkozik, erősíteni fogja a járvány elleni összefogást.

Az interjúban szó esett a kormányzati oldalak elleni kibertámadásról is. Dömötör Csaba azt mondta, a hatóságok megkezdték a szükséges vizsgálatokat, és büntetőfeljelentést is tesznek. Orbán Viktor online konzultációval kapcsolatos pénteki bejelentése után külföldi és belföldi IP-címekről is hackerek támadták meg a kormány hivatalos weboldalait, a kormany.hu-t és a koronavírus-tájékoztató portált is.

A politikus szólt arról is, hogy Európában Magyarországon a leghosszabb (15 hónap) a hiteltörlesztési moratórium. Ez egyébként a 2,7 millió hitelszerződés jóval több mint felét érinti. Dömötör Csaba ennek részleteiről egy szombati videóban is beszélt, amelyben kiemelte, hogy a kormány egyetlen bajba jutott családot sem hagy az út szélén.