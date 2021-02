Niedermüller Péter: A FreeSZFE napokon belül elköltözik, a zeneiskola pályázzon

A közelmúltban nagy port vert fel, hogy a Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatói és oktatói által létrehozott FreeSZFE egyesület a VII. kerületi Damjanich utcai ingatlanba költözött, megelőzve egy helyi zeneiskolát. Önök keresték az egyesületet, vagy ők találtak rá az erzsébetvárosi lehetőségre?

Az egyesület több fővárosi kerületben tájékozódott, szóba jöhető ingatlant keresve, köztük itt, a VII. kerületben is. Nem igaz tehát, hogy én hívtam volna ide az egyesületet.

Amikor felvették a kapcsolatot, miről beszélgettek?

A helyzetük ismertetése után elmondták, hogy működésükhöz belvárosi helyszínt keresnek, olyan pályázati lehetőséget, amin el tudnának indulni.

Többen is pályáztak?

A Damjanich utca 4. hasznosítására a kerület vagyonkezelője írta ki a pályázatot. Erre az ingatlanra csak ők pályáztak. Az persze lehet, hogy más kerületben is beadták a pályázatukat, de ehhez nincs közöm, sem tudomásom róla. Bár a sajtóban az jelent meg, hogy a szemeszter végéig maradnak, én úgy értesültem, hogy közös megegyezéssel már fel is mondták a szerződést, és már most a héten elmennek.

Ha ilyen gyorsan megürül az épület, akkor a zeneiskola máris beköltözhet?

Amíg én vagyok itt a polgármester, addig önkormányzati ingatlant csak pályázati úton lehet bérbe adni. Az előző pályázaton és természetesen a mostanin is indulhat a zeneiskola fenntartója, a KLIKK.

Nem érez személyes felelősséget azért, hogy keményen beleállt azokba a politikai ütésváltásokba, amik a FreeSZFE Egyesület szerződésbontásához vezettek végül?

Az ütésváltáshoz, ahogy ön fogalmaz, két fél kell. Erről azért érdemes lenne a másik oldalt is megkérdezni. Azt javaslom, kövesse az események kronológiáját, és akkor látni fogja, hogy nem mi kezdtük, sőt egyáltalán nem volt részünkről ütés. Igen nagy türelemmel viseltem azt a fajta mocskolódást, amit ránk zúdítottak, és nem emlékszem, hogy csak megközelítően hasonlóan fogalmaztam volna, mint a másik oldal.

Bajkai Istvánra céloz?

Nem célzok én senkire, de ha nagyok akarja, igen, Bajkai képviselő úrnak is voltak szint alatti megnyilvánulásai, bizonyára vállalja is szavaiért a felelősséget.

Van egy másik megpályáztatott kerületi ingatlan is a Wesselényi 17. alatt. Eddig az Erőművház Nonprofit Kft. szervezte itt a különböző kulturális programokat. Velük mi volt a baj?

Úgy láttuk, hogy ez a Wesselényi 17. erre a célra alkalmatlan épület, irdatlan mínuszokat produkált, ezért döntöttünk az átszervezés mellett. Hangsúlyozom, átszervezés, tehát nem szüntetünk meg semmit. Itt is pályázatot írtunk ki, és épp a napokban hirdettünk győztest. A Milestone Institute költözhet oda. Ez az iskola tehetséges magyar középiskolásoknak nyújt magas szintű oktatást és támogatást ahhoz, hogy bejuthassanak külföldi egyetemekre. Az intézet alapítása óta több mint 1000 diákjuk nyert felvételt a világ legjobb 100 felsőoktatási intézményébe, köztük több mint százan az Oxfordi és a Cambridge-i Egyetemre.

Ebben az épületben működik a zsidó identitására büszke Heti TV is. Úgy tudom, az ő tulajdonosuk, egy zsidó alapítvány is pályázott. Maradhatnak?

A mostani bérleti szerződésük április 30-án lejár. Felőlem addig maradhatnak, ameddig akarnak, de erről már az új bérlővel kell megállapodniuk.

Eddig ők készítették a kerületi Híradó műsorát.

Valóban, az előző önkormányzat idején megkötött szerződés értelmében a Heti TV havonta 5 millió forint + áfa összegért gyártotta a kerülettel foglalkozó heti hírműsort. Az összeget először csökkentenünk kellett, majd később le kellett mondani a szolgáltatásról, mert a fennálló gazdasági helyzetben már nem tudjuk tovább finanszírozni. Egyszerűen nincs rá pénz. Egyetlen médiummal sincs szolgáltatói vagy támogatói szerződésünk.

Miután a koronavírus-járvány miatt ingyenes lett, a parkolás üzemeltetése sem tekinthető egy aranytojást tojó tyúknak. Ez mekkora bevételkiesést jelent a VII. kerületnek?

Alsó hangon 125 millió forintot havonta. A fő baj az ingyenességgel mégsem ez, hanem hogy teljesen ellehetetleníti a kerületiek életét. Szívesen megmutatom, milyen leveleket kapok. Sokan kérik, hassak oda, hogy megszűnjön az ingyenesség. Erre ugyan nincs hatásköröm, de több belső kerülettel egyetértve folyamatosan ezt kérjük. A vírus terjedésének szempontjából ennek semmi értelme nincs.

Hogyan érinti az önkormányzatot, hogy a bulinegyed vendéglátóhelyei lehúzták a rolót?

Ez is jelentős bevételkiesés nekünk. Másfelől azt is jelenti, hogy a vendéglátásban dolgozók elveszítették a munkájukat, és szociális támogatásra szorulnak. A szokásos támogatások felett eddig 7 millió forintot fizettünk erre, és egészen biztos, hogy ez a jövőben megduplázódik. Kerületünk alapvetően a szolgáltatási szektorban erős, ezért azt is látni kell, hogy a vendéglősök mellett a fodrászok, a különböző mikro- és kisvállalkozások mind rettenetesen nehéz helyzetbe kerültek. A mi szemszögünkből tehát a bulinegyed csak egy szelete a problémahalmaznak.

Egy hónapja tárgyalt a Budapesti Önkormányzatok Szövetsége a kormányzattal. Miben maradtak, lesz valamiféle kompenzáció?

A kormány korábban megígért mindenféle bérkiegészítést a vendéglátósoknak, aztán hosszú hónapokig nem fizette ki, csak akkor, amikor tüntetni kezdtek a Hősök terén. Egyébként a bérkiegészítés már nem elég, ezeknek a kisvállalkozásoknak a működésük fenntartásához is forrásra lenne szükségük. Én azzal érveltem, hogy a járvány okozta kiesések mellett nem kellene még plusz kormányzati elvonásokat is ráterhelni az önkormányzatokra. Ausztriában extra pénzeket adtak az önkormányzatoknak, hogy helyi hatáskörben próbálják a válság következményeit kiegyensúlyozni. Egyébként most érkezett meg Gulyás miniszter úr meghívója, február 25-én találkozunk mi, a kerületek vezetői és a főpolgármester a kormány képviselőivel. Szerintem ők is felismerték, hogy ez így tovább nem mehet.

Úgy tűnik, hogy az önök Piacüzemeltetési Kft.-jében sem mehetnek tovább úgy a dolgok, ahogy eddig. Erre utal legalábbis, hogy felügyelőbizottságából visszahívta a Fidesz delegáltját, Virágh Elődöt. Miért?

Nem én hívtam vissza, hanem a testület.

Rendkívüli jogrendben a polgármester egy személyben dönt.

Igen, de nálunk videókonferencia keretében kikérem az egész testület álláspontját ilyen ügyekben. A testületi többség véleménye alapján döntök.

De mi az ügy?

Nagyon finoman fogalmazok, amikor azt mondom, hogy Virágh úr nem szimpatizál a jelenlegi városvezetéssel.

Ilyen az ellenzék...

A nagyobb baj az, hogy a koalícióban részt vevő pártok úgy ítélték meg, hogy aki ilyen mértékben ellenséges az önkormányzattal, az a kft.-ben sem tudja annak érdekeit képviselni. Ezt a képviseleti képességet nem látta biztosítottnak a városvezetési többség. Hozzáteszem: az elmozdítását nem én kezdeményeztem.

Mekkora a tervezett költségvetésük mérlegfőösszege?

Ha jól emlékszem, 27 milliárd körül van, ez az előző évhez képest 4-5 milliárddal kevesebb, az azt megelőzőhöz képest pedig akár 11 milliárddal is. Nagyon jelentős a különbség, de most ennyivel tudunk gazdálkodni.

Beszéltem polgármester elődjével, Vattamány Zsolttal, aki azt mondta, hogy 10,5 milliárdot hagyott a kasszában. Megvan még ez a pénz?

Ennek az összegnek a jelentős része megvan, hisz a tartalékokhoz nem nyúlunk hozzá. Azt szoktam mondani, hogy nekem alapvetően skót természetem van, de most ebből az említett pénzből 3 milliárdot fel kellett használnunk. Enélkül ugyanis már becsukhattuk volna a boltot.

(Borítókép: Bodnár Patrícia / Index)