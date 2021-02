Nyolcéves magyar kislány mentheti meg a leukémiás öccse életét

A négyéves Horváth Brájent még szeptemberben még lázzal és fülfájással vitték kórházba szülei. A vizsgálatokon kiderült, hogy vérrákja van. A négygyermekes család élete ezek után teljesen a feje tetejére állt.

A kórházi kezelések és Brájen másik három testvérének gondozása miatt az apjuk elveszítette munkáját, és albérletükből is menniük kellett. Jelenleg a családi pótlékból élnek meg, valamint a kórház biztosít nekik ideiglenes lakóhelyet egy, a kórházhoz közeli lakásban. Az RTL Klub Híradónak azt mondták, minden nehézség ellenére számukra a legfontosabb Brájen felépülése.

Brájen most kapott is esélyt a felépülésre, az orvosok szerint csontvelő-transzplantációra van szüksége és a vizsgálatok alapján nyolcéves nővére alkalmas donornak. A szervátültetés előtt mindkét gyermeken több vizsgálatot is el kell végezni.