Hosszú Katinka megkapta az első oltást a koronavírus ellen

Már oltják az olimpiára készülő sportolókat, Hosszú Katinka is megkapta az első adag Pfizer-vakcinát. A háromszoros olimpiai bajnok úszó erről a köztársasági elnök Kék Bolygó című podcastjában beszélt.

A sportoló aggasztónak nevezte a tavalyi időszakot, amikor elkezdtek kiesni a versenyek, hiszen ezek a felkészülésében fontos szerepet játszanak. Az olimpiai szereplésről – amelyet még megelőz májusban a budapesti Európa-bajnokság – megjegyezte: több olimpiai A-szintje van, de nem indul minden számban. A két vegyes szinte biztos, a többit a felkészüléstől függően dönti majd el. De nem csak a járványhelyzet van rossz hatással a versenyzőkre.

A sportolók a világkupa-sorozatban már eleve kalkulálnak azzal, hogy Pekingben a szmog miatt másodpercekkel rosszabbak lesznek az úszóeredményeik

– mondta el a műsorban, amelyet Áder János a klímavédelemnek szentelt. A kevesebb verseny és az elmaradt olimpia miatt Hosszú Katinka egy másik arcát is megmutatta. Járt Böjte Csabánál a dévai gyermekotthonban, felajánlott másfél millió forintot a Semmelweis Egyetemnek a koronavírussal kapcsolatos kutatómunka támogatására, ősszel pedig előadást tartott sikeres vállalkozása titkairól. Emellett többször is felszólalt a klímaváltozással és a fenntarthatósággal kapcsolatban is – emelte ki a köztársasági elnök. Hosszú Katinka azt mondta, szeretné az ismertségét felhasználni a környezetvédelem érdekében is. Emlékeztetett rá, hogy a víz gyermekkorától fogva központi szerepet játszott az életében. Baja környékén a Sugovicában és a Dunában is sokat fürödtek régen, amikor sokkal tisztább volt a víz, mint ma.

A köztársasági elnök is azt hangsúlyozta, hogy évtizedekkel ezelőtt a magyar folyókon még nem volt jellemző a szennyezés.

Az 1970-es években átlagosan fejenként évente két kiló műanyagot használtunk el, ma több mint negyven kilót, és ez a vízpartokon is megjelenik

– mondta Áder János, hozzátéve, hogy az elmúlt napokban újabb riasztó híreket kaptunk a Tiszáról, mert Ukrajna és Románia felől sok szennyezés jött át a víz felszínén Magyarországra.