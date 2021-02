Több mint kétszázezren megkapták már a második oltást is

2623 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki a koronavírus-fertőzést, ezzel 405 646 főre nőtt Magyarországon a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 48, többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 14 347 főre emelkedett – olvasható a koronavirus.gov.hu oldalon.

A gyógyultak száma jelenleg 308 650 fő, az aktív fertőzöttek száma 82 649 fő. 4489 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 394-en vannak lélegeztetőgépen. Egy nappal korábban 2912 embernél mutatták ki a fertőzést, elhunyt 47, többségében idős, krónikus beteg. Kórházban 4233 koronavírusos beteget ápoltak, közülük 366-an voltak lélegeztetőgépen.

Mint ismeretes, a korlátozó intézkedések még március 1-jéig biztosan érvényben vannak. Szerdán elindult az újranyitási nemzeti konzultáció is, amit azóta már több mint kétszázezren kitöltöttek. A kérdőívet kizárólag az interneten, a nemzetikonzultacio.kormany.hu portálon lehet regisztráció után kitölteni. Kásler Miklós erről vasárnap azt mondta, hogy ennek elsődleges feltétele a nagyarányú átoltottság.

Közben folyamatosan oltják a regisztrált legidősebbeket a kórházi oltópontokon, ők a Pfizer- és Szputnyik vakcinát kapják. A háziorvosok a hatvan év alatti krónikus betegeket oltják az AstraZeneca oltóanyagával. Emellett több idősotthonba is visszatértek az oltócsapatok, és folytatódik az egészségügyi dolgozók második körös oltása is. Jó hír, hogy zöld utat kapott a hatóságoktól a kínai Sinopharm-vakcina is, a hétre azt ígérték, hogy azzal is oltanak.

Eddig 453 457 fő kapott oltást, közülük 201 005-en már a második oltását is megkapták.

Egyébként hétfőn ülésezik az Országgyűlés, fontos kérdésekről dönthetnek, mint például Varga Judit igazságügyi miniszter koronavírus-járvány elleni védekezésről szóló előterjesztéséről, amely lényegében a veszélyhelyzetben alkotott rendeletek hatályának meghosszabbításáról szól.

(Borítókép: Védőfelszerelést viselő orvosok 2020. december 11-én. Fotó: Balogh Zoltán / MTI)