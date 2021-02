Nem árulta el Polt Péter, jogszerű-e, hogy egy áldozatot rabosítottak zaklatás vádjával

Egy papi molesztálás áldozatát vitték el vezetőszáron be a rendőrségre Budapesten még 2019. augusztus 20-án. A férfit nem is engedték el, amíg véget nem ért az ünnepi mise, amelyet egyébként Erdő Péter celebrált. A férfit húsz évvel korábban egy katolikus pap molesztálta, és többször kereste levélben az esztergom-budapesti érseket, a bíboros nem válaszolt a megkeresésre – írta meg az Index, miután a 444 tüzetesebben is foglalkozott a témával.

Ezen felbuzdulva Vadai Ágnes, a DK országgyűlési képviselője írásbeli kérdések sorával fordult a Legfőbb Ügyészhez, hogy megtudja, vizsgálta-e az ügyészség a nyomozás elrendelését megelőzően, majd az igazoltatástól a gyanúsítotti kihallgatásig történt intézkedések jogszerűségét és törvényességét, illetve azok indokoltságát és szükségességét.

Polt Péter válaszában – 2021. február 22-én, ami egyébként a bűncselekmények áldozatainak napja – az ügy lefolyását tényszerűen összefoglalva írta a képviselő kérdésére, hogy

a bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható személy az előállítása és ugyanazon a napon történő gyanúsítotti kihallgatása ellen nem élt panasszal.

Hozzátette, az eljárás folytatódik, a férfi ellen vádat emeltek, az ügy pedig jelenleg a Pesti Központi Kerületi Bíróságon van.

A képviselő által feltett, a rendőri intézkedés jogszerűségével kapcsolatos esetleges ügyészségi vizsgálatra vonatkozó konkrét kérdést azonban válasz nélkül hagyta.

Az ügy pikantériája, hogy az Igazságügyi Minisztérium hétfői közleményében arról tájékoztat, hogy együttműködési megállapodást kötött az Országos Rendőr-főkapitánysággal, amelynek lényege többek között, hogy

fokozott figyelmet fordítsanak az áldozatok jogainak hatékonyabb érvényesítésére és érvényesülésére, továbbá együttműködjenek közös szakmai és prevenciós, illetve bűnmegelőzési programok lebonyolításában.

A megállapodást Dr. Balogh János rendőr altábornagy, országos rendőrfőkapitány, valamint Dr. Hajas Barnabás igazságügyi kapcsolatokért felelős államtitkár írták alá ünnepélyes keretek között