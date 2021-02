Takács Péter: A kínai vakcina napokon belül felhasználhatóvá válik

A szakemberek szerint egyértelműen a koronavírus brit mutációja miatt emelkedik a betegek száma – mondta Takács Péter, az Országos Kórházi Főigazgatóság helyettes vezetője a Hír TV-nek.

Utalt arra, hogy Kínában három-négy olyan vakcinakutatás futott párhuzamosan, amely reményre adott okot. Takács Péter hangsúlyozta: a kiválasztott Sinopharm hatásossága bizonyított, nem tapasztaltak az oltás során súlyosabb mellékhatásokat. Ez egy elölt vírust tartalmaz. Többféle mutáns ellen is hasznos lehet ez a kínai vakcina.

Hozzáfűzte: úgy néz ki, hogy a Sinopharm védőoltást szerdán vagy csütörtökön megkaphatják a háziorvosok.

Kapcsolódó Jövő héten már olthatnak Magyarországon a kínai vakcinával Magyarország összesen 26 737 710 adag vakcinát kötött le, mostanáig ennek az 5,52 százaléka, 1 474 715 adag érkezett meg.

Szerinte körülbelül félmillió embert be lehet oltani hetente. Jelezte azt is: nagyon jól teljesítenek az oltópontok és a háziorvosok is.