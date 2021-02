Balázs Klárit beoltották, Korda György nagyon örül

Balázs Klári is megkapta a koronavírus elleni oltás első dózisát – írja a Bors. Az énekesnő kedd délelőtt kapta meg az oltást, aminek nagyon örült. Elmondása szerint a szúrás előtt izgult, utána viszont már azt mondta, hogy

még egy szúnyogcsípés is kellemetlenebb ennél.

Hozzátette: véleménye szerint hamarosan visszakaphatják a régi életüket és újra koncertezhetnek, de ehhez még az is kell, hogy a közönségük nagy része is be legyen oltva.

Balázs Klárit Korda György is elkísérte az oltásra, aki azt követően boldogan újságolta el,

hogy végre megpuszilgathatja a feleségét.

Balázs Klári a kórházból kilépve az hangsúlyozta, hogy nem az oltástól kell félni, hanem a vírustól. Hozzátette: biztos abban, hogy az oltás után is fog maszkot hordani, mert „megvéd a rossz levegő és az egyéb vírusok ellen is”.