Kiderült, hogy tavaly miért ázott be a Szépművészeti Román Csarnoka

„Miért ázott be a felújított Szépművészeti Múzeum Román Csarnoka?” címmel február elején írásbeli kérdéssel fordult Vadai Ágnes, a Demokratikus Koalíció országgyűlési képviselője Kásler Miklós emberi erőforrások-miniszterhez. Nem először várt választ ebben a témában a képviselő, de hosszú hónapok után Rétvári Bence államtitkár most konkrétumokkal szolgált.

A kérdés előzménye, hogy még tavaly júniusban, az akkor Budapestre zúduló nagy mennyiségű csapadék miatt beázott a Szépművészeti Múzeum Román Csarnoka. A beázás azért is keltett figyelmet, mert azt megelőzően alig másfél éve ért véget a múzeum legutóbbi nagy felújítása, amelynek pont az évtizedekig használaton kívül álló Román Csarnok rekonstrukciója volt a legnagyobb eredménye.

Az Index tavaly júniusi érdeklődésére a múzeum kommunikációs osztálya azt írta, hogy a rövid idő alatt leesett extrém mennyiségű esővíz kisebb károkat okozott a múzeumban.

A Román Csarnok két helyen, a két sarkán ázott be, szerencsére a károk nem jelentősek, a múzeum és a kivitelezők megvizsgálták az épület tetőszerkezetét, és megtették a szükséges lépéseket. A vízbetörés pontos okának feltárása míg zajlik, a Román Csarnok addig sajnos nem látogatható. A javításokat a kivitelező garanciális munkák keretében végzi majd el

– közölték az esetet követően. Baán László főigazgató ugyanakkor vizsgálatot indított annak kiderítésére, hogy ki követte el a hibát.

Tavaly szeptemberig kellett várni, hogy a júniusi károkat elhárítsák, és a Szépművészeti Múzeum Román Csarnoka újra látogatható legyen.

A múzeum szeptemberi közleményéből az is kiderült, hogy a nyári beázás 1500 műtárgyból 30 festmény felületét érintette. Egy olvasói levél alapján az Index már júniusban megírta, hogy műtárgyakat is víz ért a Szépművészetiben, a múzeum akkor ezt el is ismerte lapunknak.

A gyors beavatkozásnak köszönhetően ezek egyike sem szenvedett maradandó károsodást, s a múzeum szakemberei időközben teljeskörűen restaurálták valamennyi érintett alkotást.

Az Index cikkére hivatkozva, és azt idézve a beázásról a DK képviselője, Vadai Ágnes először tavaly júniusban intézett írásbeli kérdést a témában Orbán Viktor miniszterelnöknek: „Miért ázik be a felújított Szépművészeti Múzeum Román Csarnoka?”

Kásler Miklós megbízására Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára mindössze annyit válaszolt, hogy csak a vizsgálat lezárását követően nyújtható megalapozott szakmai válasz, amelyről majd a múzeum is tájékoztatni fogja a közvéleményt.

Idén februárban, ezúttal már Kásler Miklósnak címezve Vadai Ágnes újra feltette a kérdést: „Miért ázott be a felújított Szépművészeti Múzeum Román Csarnoka?”

A miniszter helyett ismét Rétvári Bence reagált, de már bővebben válaszolt. Levelében újfent arra hívta fel a figyelmet, hogy a tavaly júniusban lezúdult extrém mennyiségű eső következtében ázott be a múzeum, illetve a károk helyreállítását és az épület csapadékelvezető rendszerének bővítését a múzeum korábbi felújítását végző cég garanciális munka keretében végezte el.

Arra is kitért, hogy a beázás után a múzeum vezetése a legjelentősebb hazai építésügyi minőségellenőrzési szervezetet, az Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot (ÉMI) kérte fel annak kivizsgálására, hogy mi okozhatta a víz épületbe jutását.

A szakértői jelentés szerint a múzeum vízelvezető rendszere a tervezési előírások szerinti vízhozam elvezetésére elégséges volt,

de a júniusi vihar során lezúdult extrém mennyiségű csapadékot a városi közcsatornarendszer túlterheltsége miatt nem tudta – a korábbi esőzésekhez hasonló módon – teljes mértékben elvezetni.

Az ÉMI megállapítása szerint a vihar következtében a városi közcsatorna-hálózat telítődött, a Dózsa György úton lévő vízelvezetőkből visszaáramlott a csapadékvíz, elöntötte az utcát, és túlnyomás alakult ki a közcsatorna-hálózatban. Ez a terhelés nagymértékben csökkentette az épület csapadékvíz-hálózat elvezetésének hatékonyságát, és beázást eredményezett – olvasható Rétvári válaszában.

A szakértői jelentés az épület esővízelvezető hálózat kapacitásának növelését és a tető szigetelésének megerősítését is javasolta

annak érdekében, hogy a későbbiekben – a városi csatornahálózat esetleges újbóli túlterheltsége esetén – biztonsággal elkerülhetők legyenek a hasonló beázások.

Rétvári arról is tájékoztatott levele végén, hogy a javasolt átalakításokat a kivitelező – garanciális javításként – a nyár folyamán elvégezte a múzeum épületén, azóta nem történt újabb beázás.

(Borítókép: A fővárosi Hősök terén álló Szépművészeti Múzeum Román Csarnoka 2020. május 14-én. Fotó: Cseke Csilla / MTI)