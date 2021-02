Kis Grófo többé nem Kis Grófo

„Sokszor még ma is felteszem a kérdést: apu, hol vagy? Merre jársz? Ilyenkor érzem, hogy a túlvilágról üzen nekem, azt súgja, ő már jól van és nyugodjak meg, minden a legnagyobb rendben” – mondta Kis Grófo a Ripostnak.

A lap emlékeztet, hogy Kozák László, azaz Nagy Grófo már az 50. születésnapjának megünneplésére készült, de tavaly év végén elkapta a koronavírust és meghalt. A tragédia után három hónappal ismét megszólalt Kis Grófo. Arra a kérdésre, hogy fel tudja-e dolgozni valaha a veszteséget, azt mondta:

Lehetetlen, de erőt kell venni magunkon. Ő is azt szeretné, hogy előre nézzünk, hogy erősek legyünk. Egy dolog van, ami segít enyhíteni a fájdalmunkat: a tudat, hogy ő már odafönt a Jóistennek csinálja a jókedvet, neki okoz vidám perceket.

Hozzátette, testvérével most igyekszenek nagyon vigyázni édesanyjukra, ő a szemük fénye, és bár családjuk eddig is összetartó volt, most már az ő dolga összetartani mindenkit.

Nálunk mindig is nagy volt az összetartás, de most még erősebb lett. És ez így is marad örökre. Én, mint az idősebb fiú, 27 évesen magamra vállaltam a családfő szerepét. Már nem Kis Grófo vagyok, Nagy Grófo lettem. Az én feladatom, hogy összetartsam a családot, de ez nem nehéz, hiszen mindenki ezt szeretné.

Arról is beszélt, hogy előfordul, hogy néha teljesen elkeseredik, ilyenkor a hitbe kapaszkodik.