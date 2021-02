A független országgyűlési képviselő, Bencsik János arról kérdezte Kásler Miklós emberierőforrás-minisztert, hogy hajlandó-e eltekinteni a kormány az idén érettségizők esetében a közösségi szolgálat teljesítésétől. Rétvári Bence államtitkár válaszából kiderült, hogy nem, és még azt is kifejtette, hogy szerinte „a baloldalra sajnos nem lehet számítani a vírus elleni védekezés során”.

A közoktatási törvény 2011 decemberében módosult, ebben előírták, hogy a 4 tanítási év alatt (a 9–11. évfolyamon, az ajánlás szerint három tanévre arányosan elosztva) 50 óra közösségi szolgálatot kell a diákoknak teljesíteniük az érettségit megelőzően. A módosítás először a 2016-ban érettségizőkre vonatkozott.

A törvény meghatározása szerint a közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között folytatott, anyagi érdektől független, egyéni vagy csoportos tevékenység és annak pedagógiai feldolgozása.

Bencsik János a február elején beadott kérdésében azt írta: az önkéntes közösségi szolgálat előírása az érettségi előtt álló diákok számára fontos és hasznos előfeltétel, ugyanakkor az is belátható, hogy a koronavírus-járvány második hullámának felfutása következtében egyre szűkül azon intézmények, területek és lehetőségek száma, ahol ez sikerrel teljesíthető.

A független képviselő szerint a közösségi szolgálat teljesítése májusig „elképzelhetetlen”. Beadványában úgy fogalmazott:

Még ha sikerülne is jelentős növekedést elérni áprilisig az átoltottságban, a felszabaduló néhány hetet a tanulók – érthető módon – inkább az iskolákban töltenék, tanáraikkal közösen felkészülve a megmérettetésre.

Bencsik János emlékeztetett rá, hogy a közösségi szolgálat felfüggesztése érdekében már tavaly ősszel is számos megkeresést kapott, elsősorban aggódó szülőktől. Ezért is nyújtott be határozati javaslatot, amely ideiglenesen felfüggesztené a 2021. május–júniusi érettségi vizsgák esetében az 50 órás szolgálati kötelezettséget

annak érdekében, hogy a járvány okozta rendkívüli helyzet miatt senkinek ne kelljen lemondania az érettségiről, a továbbtanulás lehetőségéről.

A javaslatról – amit aztán az Országgyűlés nem tárgyalt – az Indexen is írtunk. Lapunk megkeresésére válaszolt az Emberi Erőforrások Minisztériuma, és közölték: a közösségi szolgálat ideiglenes felfüggesztése nincs napirenden. Továbbá azt írták:

A közösségi szolgálatot jellemzően nem a 12. évfolyamon, hanem már korábban teljesítik a tanulók. Azok a végzős tanulók, akik még nem teljesítették közösségi szolgálatukat, 2021 tavaszáig pótolhatják ezt. Emellett a járvány első hullámához hasonlóan lehetőség van pl. a digitális munkarenddel kapcsolatos segítő tevékenységekre is a saját intézményükben, amelyet az intézményvezető igazolhat.

Arra is figyelmeztettek, hogy természetesen semmi olyan közösségi szolgálatra nem kerülhet sor, amely a védelmi intézkedéseknek ellentmondana, vagy mások egészségét veszélyeztetné.

Lényegét tekintve a minisztérium válaszát ismételte meg most is Rétvári Bence, reagálva Bencsik János kérdésére. Az államtitkár is kitért rá, hogy a közösségi szolgálat teljesítését a tanulók jellemzően nem közvetlenül az érettségi vizsga előtt teljesítik, hanem a 9–11. évfolyamok alatt.

Amennyiben mégis előfordul, hogy a 2020/2021. tanév végén érettségiző tanuló a még hátralévő időszakban kívánja teljesíteni a közösségi szolgálatot, ebben az esetben

a minisztérium azt javasolja, hogy csakis olyan teljesítési módot válasszon, amely egyéni tevékenységre ad lehetőséget, a járványügyi előírások betartása mellett.

Úgy tűnik, Bencsik előre számolt azzal, hogy nem Kásler Miklóstól fog választ kapni, ezért már a kérdéséhez csatolt egy külön levelet Rétvári kijelentéseire – előre – reagálva.

Tekintettel arra, hogy kérdéseimre, felvetéseimre és javaslataimra jellemzően nem Ön, hanem Rétvári Bence államtitkár szokott válaszolni, aki témától függetlenül egy visszatérő, gyalázkodó hangvételű, hazugságokkal teletűzdelt utolsó bekezdéssel zárja sorait, mindaddig, amíg ez így marad, írásbeli kérdéseimet a kormány bűneit bemutató alábbi bekezdéssel fogom kiegészíteni

– fogalmazott a független képviselő.

Ebben többek között azt írta, hogy a kormány „cserben hagyta magyar emberek millióit”, a vállalkozások és a családok megsegítése helyett továbbra is stadionokat építenek, „látvány- és presztízsberuházásokra költik a magyar emberek adóforintjait”, valamint „súlyosan diszkriminálták” a nem kormánypárti vezetésű önkormányzatokat.