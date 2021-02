Főorvos: Röhej, hogy vannak, akik még mindig nem hiszik el, hogy létezik a koronavírus

Röhejnek nevezte Dr. Elek Jenő főorvos, hogy vannak, akik még mindig nem hiszik el, hogy létezik a koronavírus a Spirit FM Exkluzív című műsorában – adta közre az ATV. „Úgy látom, hogy a kollégáim szinte mind be vannak oltva, akik megkaphatták az oltást. Azok nem kaptak oltást, akik az elmúlt három hónapban pozitívak voltak” – folytatta az Országos Onkológiai Intézet intenzív osztályának vezetője. Ő úgy látja, mindenki várja már, vagy már megkapta az oltást, és nem tapasztalt olyat, hogy valaki ne akarta volna beoltatni magát.

A főorvos beszélt arról is, hogy érezte magát, miután beoltották. Azt mondta, hogy az első oltást észre sem vette, a másodiknál viszont fél napig hidegrázása volt. A főorvos szerint értelmetlen vita, hogy honnan származnak az oltóanyagok. Szerinte ez egy felturbózott kérdés, aminek végül pozitív eredménye lett.

Eddig úgy tudtam, hogy Magyarországon mindenki a focihoz ért nagyon, most megtanultuk, hogy mindenki nagyon ért a covidhoz is, most pedig azt látjuk, hogy mindenki nagyon ért az oltáshoz is. Ezt a sok szakembert várom a kórházba önkéntesmunkára, úgyis hiánycikk van munkaerőből