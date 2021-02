Szerdától olthatnak a kínai vakcinával is

Magyarországon is közösségben terjed a brit vírusmutáns, ezért több ember kerül kórházba, a védőoltásoknak még nagyobb szerepe van a védekezésben – jelentette ki György István államtitkár az oltási munkacsoport vezetője. A szakértő ezért arra kérte a lakosságot, hogy aki teheti, regisztráljon a védőoltásért, illetve azt is, hogy akinek a krónikus beteg, idős ismerőse még nem regisztrált, annak adjanak ehhez segítséget.

A héten átlépheti a nyolcszázezret a beoltottak száma

György István szerint az oltási adatokból látható, hogy Magyarország helyes döntést hozott, amikor az uniós beszerzésen kívül más országoktól is vásárolt vakcinákat. Megemlítette, hogy

az eddig érkezett Sinopharm oltásokkal a héten már további 275 ezer embert tudnak beoltani.

Megyénként néhány száz egészségügyi dolgozó maradhatott ki eddig a védőoltásokból – mondta György István. Hozzátette: aki szeretne, annak jeleznie kell a megyei kórházak felé az igényét és az oltási munkacsoport biztosítani fogja a vacinákat.

A heti oltási terv aktualitásairól is számot adott az államtitkár. Megemlítette, hogy a múlt heti oltás kampány eredményeképp

már mintegy 457 ezren kapták meg összesen az oltást, ebből 207 ezren már a második adagot is.

Beszélt arról is, hogy a második oltási körben az idősotthonok és szociális otthonok kerültek sorra, de itt is lehetőség van arra, hogy aki eddig nem igényelte a vakcinát, az meggondolja magát, és pótlólag kérjen oltást. Az intézményvezetőknél kell jelezni az igényt. Eddig egyébként 88 ezer lakót oltottak be, közülük 77 ezren már a második oltást is megkapták.

György István részletezte továbbá, hogy ezzel párhuzamosan zajlik a legidősebbek és a 18-59 közötti krónikus betegek immunizálása is, amit az AstraZeneca oltása tesz lehetővé. Várhatóan közel 42 ezer, 60 év alatti krónikus beteg juthat hozzá a védettséghez ezzek a vakcinával.

Hozzátette: következő napokban a kínai vakcinának köszönhetően nagy előrelépést tehetnek, ugyanis az autók megindultak a kormányhivatalokba, onnan pedig a háziorvosokhoz. Most először minden háziorvosnak jut védőoltás, a kínai védőoltásból praxisonként 55-öt kapnak a háziorvosok – tette hozzá György István. Az oltások megszervezéséhez kérik az önkormányzatok segítségét is. Szerinte

a héten már meghaladhatja a 800 ezer főt a beoltottak száma.

Nagy veszélyt jelent a brit mutáció

A Pfizer keddi szállítmánya 104 130 adag, ami feleennyi embert tehet védetté, és a frissen érkezett 100 ezer adag Szputnyikot is megvizsgálja az NNK kiszállítás előtt – jelentette be Müller Cecília országos tisztifőorvos, miután ismertette a járvány aktuális terjedésével kapcsolatos nemzetközi és magyar adatokat is.

A Pfizer vakcináját a kórházi oltópontokon fogják felhasználni, a regisztrált legidősebbeket várják majd ide, oltópontonként 10-10 embert. György István egyébként arra kért mindenkit, hogy a megadott időpontokra pontosan érkezzenek, lehetőleg ne előbb másfél órával, és ne is később, ugyanis ez nagyobb tömeget okozhat.

Magyarországról szólva a tisztitfőorvos elmondta, a 2. járványhullám lefelé menő tendenciáját megszakította a 3. szakasz kezdete, így nem tudott visszatérni a fertőzöttek száma arra a kezdeti szakaszra, amelyről a 2. hullám indult, így egy magasabb szintről indulunk neki a 3. hullámnak. Ezért jelentős mértékben múlik rajtunk is, hogy milyen lesz a járvány 3. hullámának dinamikája.

A közösségi terjedési szakaszban lévő, kifejezetten virulens brit variáns miatt arra külön felhívta a figyelmet, hogy

most sokkal veszélyesebb a tünetmentes fertőzés lehetősége, sokkal több embernek tudja bárki észrevétlen továbbadni.

Ezért különösen fontos továbbra is az egyéni járványvédelmi óvintézkedések betartása – tette hozzá a tisztifőorvos. Arra kért, hogy ha valaki tüneteket észlel magán, azokat vegye ugyanolyan komolyan, mint a járvány kezdetén.

Azt is kérte az országos tisztifőorvos, hogy ha valakinél felmerül a kornavírus-fertőzés gyanúja, konzultáljon telefonon háziorvosával, és a háziorvos gondoskodni fog a mintavétel elvégzéséről. Megjegyezte,

sokszor nagyon enyhék lehetnek a tünetek, gyermekeknél többször említik a hasmenést is.

Müller Cecília szerint azok is szigorúan tartsák be a karanténszabályokat, akiknél enyhe lefolyású a fertőzés.

Fotó: M1 / Médiaklikk Müller Cecília

Az országos tisztifőorvos az egyéni felelősség témakörében hangsúlyozta a védőoltások felvételét is. A világhálón keringő hírekről azt mondta, mindenki hallgasson a házorvosára és ne érezzen félelmet senki a védőoltás felvételével kapcsolatban.

Azoknak, akik még várnának az oltakozással – a kiváróknak – azt mondta, hogy nem érti, mire várnak, hiszen minél tovább halogatják, annál tovább tart a járvány.

Beszélt arról is, hogy a poszt-covid szindróma több szervet is érinthet, és hosszantartó betegséghez vezethet.

"Hogyha megszólíttatnak, akkor éljenek a védőoltás lehetőségével" – szólított fel, majd mondott még néhány gondolatot a Sinopharm vakcináról, amely biztonságos, hatásos, és 18 év felett bárkinek adható. A tisztifőorvos elmondta azt is, hogy akit korábban a szállítmányok elakadása miatt nem sikerült beoltani, most az is kaphat védőoltást. Bízik benne, hogy hogy a háziorvosok szívesen oltanak majd az AstraZenecával is.

Újságírói kérdésre az országos tisztifőorvos beszámolt arról is, hogy már kapta el olyan ember is a vírust, akit beoltottak valamilyen vakcinával. Müller Cecília kiemelte, hogy bár a vakcinák meglehetősen jó hatásfokúak, mégis vannak olyan emberek, akik nemválaszoló, azaz non-responder egyének, és nem termelnek kellő mennyiségű ellenanyagot annak ellenére sem, hogy megkapták az oltóanyagot. Az országos tisztifőorvos azt mondta, ők azok, akiket a nyájimmunitás meg fog védeni.

Arra a felvetésre, hogy az Astrazeneca hatásosabb lehet, ha később adják be, úgy reagált: számos közlemény jelenik meg az oltóanyagokkal kapcsolatban folyamatosan, hiszen a tudás egyre bővül. A szóban forgó közlemény lényege, hogy az Astrazeneca azt közölte, hogy ha az oltóanyag második adagját hat hét után adják be, erőteljesebb immunválaszt tudnak kiváltani vele. Müller Cecília azt mondta, hogy a kérdéssel már az Operatív Törzs is foglalkozik.

Ismét kocsmákat zártak be fél évre

Kiss Róbert alezredes a sajtótájékoztatón ismertette, hogy