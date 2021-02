Deutsch Tamás: Nettó hazugság, hogy az Orbán-kormány korlátozná a sajtószabadságot

A politika Magyarországon továbbra sem bántja a kritikus hangú újságírókat, Nyugat-Európa tucatnyi országában viszont hatalmi eszközökkel is meg van erősítve a baloldali, liberális öncenzúra. Deutsch Tamás, a Fidesz európai parlamenti képviselője szerint éppen ezért is nettó hazugság, hogy a 2010 óta hatalmon lévő Orbán-kormány bármilyen módon korlátozná a sajtószabadságot. A képviselőt a Telex kapta el egy villáminterjúra a szerdai kormányülés előtt, hogy megkérdezze, Szijjártó Péter külügyminiszterhez hasonlóan szerinte is hazudik-e a magyar médiahelyzetről az egész nyugati-európai sajtó.

A politikus szerint közszájon forgó európai legenda a magyar sajtószabadság sanyarú helyzete, amely nem múlja alul radikálisan a nyugat-európai állapotokat. Szerinte a nyugati újságírók nem merik vállalni a kockázatot és ellentmondani a liberális, mainstream újságírói elvárásoknak, ezért náluk a legmasszívabb az öncenzúra rendszere.

Ez az intézményesített, mélyen a liberális újságírók döntő többségének a DNS-ébe beíródó öncenzúra brutálisan erős ahhoz az állapothoz képest, ami Magyarországon van.

– hangsúlyozta a Deutsch Tamás. Szerinte a „hiteles és egzisztenciával rendelkező” nyugat-európai újságírók kiírják magukat a média világából, ha a szerkesztőségekben kimondatlanul létező elvárásokkal szemben mást szóhasználattal vagy logikával nyúlnak egy témához.

Ahogy múlt héten megírtuk, Szijjártó Pétert a Klubrádió elhallgatása után a bukaresti Digi24 Tv kérdezte arról, hogy miben látja a Fidesz-KDNP az újságírók feladatát. A nagy médiavisszhangot kapó nyilatkozatban a külügyminiszter határozottan visszautasított minden olyan állítást, hogy az Orbán-kormány nem biztosítja a sajtószabadságot, és azt mondta, hogy az egész nyugat-európai sajtó hazudik, amikor a sajtószabadságot kéri számon Magyarországon.