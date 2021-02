Ködös reggel után ma is ránk szakad a tavasz

Késő délelőttig a köd jórészt megszűnik, az ország legnagyobb részén sok napsütés várható, de kisebb körzetekben – várhatóan az Alföld egyes részein, északkeleten – tartósabban felhős maradhat az ég, illetve párás maradhat a levegő – olvasható az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése.

Mint írják, a legmagasabb nappali hőmérséklet a napos területeken 11 és 19 fok között várható, de a tartósabban borult, ködös tájakon ennél hidegebb is lehet. Késő estére 0 és 10 fok közé hűlhet le a levegő. A derűs jóslatok mellett figyelmeztető előrejelzés is érvényben van szerda éjfélig: estétől ismét egyre nagyobb területen romolnak a látási viszonyok, a következő éjszaka sűrű ködre nagyobb területen elsősorban a Dél-Dunántúlon és a Duna vonalától keletre lévő tájakon lehet számítani. A fagypont alatti területeken néhol gyenge ónos szitálás is előfordulhat.

Az Időkép előrejelzése szerint csütörtökön is sokfelé párás, ködös lehet a reggel, néhol gyenge szitálás is előfordulhat, de nyugaton, északnyugaton lehetnek derültebb tájak is. Csütörtök délután is 13-19 fok valószínű, de a tartósan párás tájakon 10 fok alatt maradhat a maximum-hőmérséklet.

Mint írják, pénteken a nyirkos, ködös reggelt követően ismét északkeleten ragadhat be többfelé a köd, illetve a rétegfelhőzet. Péntek délutánra is igen jók a kilátások, nappal 11-18 fokot is mérhetünk, noha a napközben is ködös, felhős tájakon több fokkal 10 fok alatt maradhat a csúcshőmérséklet.