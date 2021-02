Hosszú sorokban várnak idős emberek az oltásra

Több tucat idős ember tömörült a szombathelyi Március 15. tér közelében lévő oltópontnál – látható az Ugytudjuk oldalon közzétett videóban. A lap tudósítója próbált érdeklődni, hogy mi lehet a fennakadás és a tumultus oka, azonban nem kapott érdemleges választ.

Már az Index is beszámolt róla, hogyan történik az oltás egy fővárosi oltóponton. Munkatársunk helyszíni riportjából kiderül, hogy a Honvédkórháznál is hasonló helyzetet tapasztalt. Két órán keresztül állt sorba, mire a bejáratig jutott, aztán az épületben egy órán keresztül adminisztrációs ügyeket intéztek. Sajnos volt olyan eset is, hogy egy idős úr három óra várakozás után a kórterem előtt tudta meg, hogy nem kaphatja meg az orosz védőoltást, ugyanis azt az ő korosztályának nem ajánlják.

Maga az oltás kevés időt vett igénybe, de csak három óra után jutott el odáig kollégánk, aki a Szputnyik V oltóanyag beadásának pillanatára így emlékezett: