Müller Cecília: Aki már védett, szabadulhat a korlátozások alól

Orbán Viktor miniszterelnöknél tett mai látogatásán Müller Cecília azt javasolta, hogy akinél kialakul a teljes védettség, annál oldják fel az elzárást – hangzott el az operatív törzs szerdai sajtótájékoztatóján. Az operatív törzs és a kormány megfontolja, megvitatja a kérdést Müller Cecília szerint.

A tiszti főorvos ismertette, hogy szerdára 2855 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (Covid–19), ezzel 410 129 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 102, többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 14 552 főre emelkedett.

Olyan fiatal személyek is vannak az elhunytak között nap mint nap, akiket a védőoltás megmenthetett volna

– hangsúlyozta Müller Cecília, hozzátéve, hogy a lélegeztetőgépen lévők kilátásai rosszak, „ez egy veszélyeztető állapot”, amelynek megakadályozása érdekében zajlik a védőoltások beadása. A kínai vakcináról elmondta, minden háziorvos 50-55 adagot tud most beadni, de egyes rendelőkben akár 70 Sinopharm-oltóanyagot is beadhatnak.

Nem minden praxisba érkezik ugyanannyi vakcina, ez függ attól például, hogy mennyien regisztráltak, vagy épp mennyi krónikus beteg tartozik az adott háziorvoshoz

– mondta a tiszti főorvos, hozzátéve, hogy az oltási terv rendben zajlik, a vakcinák megfelelő védelmet biztosítanak.

Sok idős ember telefonja csörög majd a napokban

– mondta Müller Cecília, majd bejelentette azt is, hogy a jövő héten jelentős mennyiségű oltást adnak be, mert a kínai oltóanyag mellett az AstraZeneca- és Pfizer-oltás is rendelkezésre áll.

Egy hét alatt 368 ezer embert tudnak beoltani.

Müller Cecília elmondta, hogy valamilyen fokú védelmet már az első oltás biztosít. A tiszti főorvos ezután beszámolt a szennyvízvizsgálati eredményekről is:

a brit mutáns tetten érhető szennyvizeinkben Budapesten, Debrecenben, Tatabányán, Székesfehérváron és Győrben.

Hozzátette, hogy számos városban magas szinten stagnál a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja. Ezután arról beszélt, hogy a brit vírusmutációt eddig 400 főnél mutatták ki, míg a cseh variánst 9 esetben igazolták. Brazil és dél-afrikai vírusmutációt egyelőre nem mutattak ki a vizsgálatok.

A brit mutánssal szemben a jelenleg alkalmazott oltások hatékonyak

– fűzte hozzá a Müller Cecília. Arra kérdésre, hogy az autoimmun betegek jelentkezhetnek-e az oltásra, elmondta, hogy miután sokan szenvednek ilyen betegségekben, megkeresték a terület szakembereit, és kértek erre választ. Ők kifejezetten hangsúlyozzák, hogy egyedi elbírálást igényel minden egyes beteg, s esetükben általában olyan vélemény fogalmazódott meg, hogy elsősorban az mRNS-vakcinák (Pfizer, Moderna) javasolhatók, és az AstraZeneca is, hatvan év alatt.

Fotó: Médiaklikk / M1 Müller Cecília

Müller Cecília szintén újságírói kérdésre elmondta, jelenleg fekvőbeteg-intézményekben és a háziorvosi rendelőkben folyik az oltakozás, de