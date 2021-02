Százszázalékos táppénzt követelnek a postás szakszervezetek

A foglalkozási megbetegedés szabályai szerinti százszázalékos táppénzt javasol a munkavégzés közben koronavírussal megfertőződött és a kényszerkarantén miatt távolmaradó munkatársak számára a Postások Független Érdekvédelmi Szövetsége (POFÉSZ) és a Kézbesítők Szakszervezete (KÉSZ). Ennek érdekében levélben fordultak a kormányhoz – közölte a Munkástanácsok Országos Szövetsége szerdán az MTI-vel.

A tájékoztatás szerint a szakszervezetek azt is kérik, hogy a közvetlen ügyfelekkel dolgozó kollégáknak legyen prioritásuk, és hamarabb kapják meg a védőoltást, ezzel is hozzájárulva a forgalom zavartalan ellátásához. A levélben rámutatnak, hogy miközben a postások közül sokan fokozottan ki vannak téve a koronavírus-fertőzés veszélyének, a munkatársak a mostani nehéz időkben is példamutatóan látják el a közfeladatukat, zökkenőmentesen kiszolgálják az ügyfeleket. A két szakszervezetnek mintegy 2500 tagja van.