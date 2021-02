Keményen támadja a Magyar Művészeti Akadémiát (MMA) Szakács Árpád. A publicista az erdély.ma portálon tett közzé egy cikket, amelyben azt ecsetelgeti, hogy szerinte az intézményben „behódolnak a magyarokat gyűlölő balliberális világ hangadóinak”. Ezt azért látja így, mert az MMA tagjai között szerepel Bukta Imre és Ferdinandy György is.

Szakács Árpád szerint az MMA nemcsak támogatja a „magyarfóbiás rettegőket”, hanem reklámozza is őket. Abból vonta le ezt a következtetést, hogy az MMA-n szerveznek egy beszélgetést, amelyre meghívták Németh Ákost, Spiró Györgyöt és Székely Csabát is. Az sem tetszik neki, hogy a beszélgetés háziasszonya a volt inforádiós Seres Gerda lesz, aki mint fogalmazott egy „vérliberó”, és szerinte minden energiájával segíti az SZFE-lázadást. Hozzáteszi azt is, hogy Seres Gerda a szabadidejében jól megérdemelt ösztöndíját „a jobboldali diktatúra másik lapjánál”, a csaknem 400 milliós támogatásból működő, kevesek által olvasott lapnál, az Országútnál egészíti ki.

Szakács Árpád nekiment Seres Gerda férjének, Szakonyi Károlynak is, akinek felrója, hogy kilépett az MMA-ból. Szakonyi Károlyt egy korábbi nyilatkozata miatt kárhoztatja, amelyben a Kossuth- és József Attila-díjas magyar író azzal indokolta távozását, hogy olyan testületben érezte volna jól magát, amelynek Konrád György, Spiró György, Törőcsik Mari, illetve bármely korszakos tehetségű hazai alkotó tagja lehet. Szakács Árpád gúnyosan azért megjegyzi, hogy Szakonyi Károly hiába gyalázta az MMA-t, mégis megkapta a Nemzet Művésze díjat a testülettől. Írása végén arra a konklúzióra jut, hogy

az oxigénhiányos állapot olyan elváltozásokat okoz az agyban, amelynek hatására könnyen balliberálissá válik az ember.

Majd azt javasolja még, hogy szerinte Spiró Györgyöt haladéktalanul vegyék fel az MMA-ba, aki egyből legyen elnök, mert mint írta, nem hiszi, hogy rosszabbul vezetné a szervezetet, mint jelenleg Vashegyi György.

Szakács Árpád egyébként hasonló támadásaival vált ismertté, a Petőfi Irodalmi Múzeum éléről egy ilyen attak után rúgták ki 2018-ban Prőhle Gergelyt, és Hammerstein Juditot a Balassi Intézet éléről. Egy éve a publicista nyilvános előadást tartott arról, kik a magyar kultúra ellenségei, amelyet egy zsidóviccel nyitott, beszélt benne a „melegpropaganda” terjesztéséről a kulturális intézményekben, a szabadkőművesek összeesküvéseiről, és a színházak cenzúrázására biztatta a polgármestereket.