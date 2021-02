Folyamatosan egyeztet egymással a Magyar Orvosi Kamara (MOK) és az Országos Kórházi Főigazgatóság (OKFŐ), a tisztázandó kérdéseket pedig együtt igyekeznek megoldani – szögezték le a szervezetek vezetői egy szerdai podcastbeszélgetésben, amelyet az Országos Kórházi Főigazgatóság tett közzé Facebook-oldalán.

A beszélgetésben Kincses Gyula, a Magyar Orvosi Kamara elnöke azt mondta, hogy annyira korrekt a kapcsolat köztük, hogy kedden délben írtak az OKFŐ-nek, és már aznap megjelent egy főigazgatói utasítás, amely igyekezett rendezni a vitás kérdéseket. Az OKFŐ több ponton elfogadta a MOK bírálatait az egészségügyi szolgálati jogviszonnyal kapcsolatban.

Mint kiderült, szeptember 30-ig felülbírálják az ügyeleti díjakat, egyértelműsítik a fizetett pihenőidőre vonatkozó szabályt, és egy kedden megjelent utasítás szerint a személyes közreműködőként szolgálatot vállaló orvosok ügyeleti díját 30 százalékkal emelhetik meg, azaz hétköznap 100 százalék, pihenőnapon akár 110 százalék is lehet az egészségügyben a kötelező ügyelet.

A szerződések aláírását március elseje éjfélig meghosszabbították, eddig lehet leadni a beleegyező nyilatkozatokat.

Kincses Gyula elismerte, hogy orvostársadalomnak súlyos bérelmaradása volt, amit szerinte a mostani törvény tisztességgel rendezett az alapbér szintjén. És üdvözli a hálapénz megszüntetését is. Arról azonban, mint mondta, nem volt szó, hogy egy komplett jogállási törvény kerül a parlament elé. Ez adta a bizonytalanságot a dolgozók körében. De leszögezte, hogy azóta sikerült több ponton is helyretenni a félreértéseket, és lényeges eredményeket elérni.

Kiemelte, hogy a jogviszonytörvénnyel kapcsolatos pénzügyi részlet szabályokat későn tudták meg. Ez okozta a legtöbb felháborodást a kollégáknál. Sok orvos nem fogadta azt el, hogy hétközben, hétvégén vagy ünnepnapokon a normál órabéreknél kevesebb pénzért ügyeljen. Ezt most az OKFŐ utasítása szerint az órabérek 70–80–90 százalékában határozták meg.

Az orvosokat és a kamarát is felháborította az is, hogy jogértelmezésük szerint, mondjuk, egy 12 órás ügyelet után az otthon töltött pihenőidőt az új rendszerben nem fizetnék ki nekik. Kincses Gyula szerint a pihenőidő nemcsak az orvost védi, hanem a beteget is azért, hiszen kipihenten megfelelően tudnak a szakemberek a munkájukra koncentrálni.

Bene Ildikó, az Országos Kórházi Főigazgatóság főigazgató-helyettese elmondta, hogy kedden megjelent új utasítás szerint az állami kórházakban személyes közreműködőként dolgozó orvosok ügyeleti díja 30 százalékkal emelhető meg az intézmény engedélyével. Hozzátette azt is, hogy szeptember 30-ig felülvizsgálják majd az ügyeleti díjak mértékét, de a gyakorlati tapasztalatok alapján ez hamarabb is megtörténhet. Leszögezte azt is, hogy

a főigazgatóság álláspontja az, hogy a fizetett pihenőidő jár.

A vezetők elmondták azt is, hogy „egy perc alatt” nem tudnak mindent megoldani, de a felmerülő problémákra igyekeznek mihamarabb megoldást keresni. Remélik, hogy sokan választják az állami egészségügyet. Egy olyan rendszert akarnak építeni, ami rugalmas, dinamikus, átlátható, és mindenki számára tökéletes.

Kincses Gyula még szót ejtett arról is, hogy aggódik a kórházi szakdolgozók sorsa miatt, akik szintén az egészségügyi szolgálati jogviszony hatálya alá kerülnek. Ők ugyanis ugyanazokat a kötöttségeket kapják meg, mint az orvosok, de ehhez nem társul béremelés vagy pluszjuttatás, ott tényleges kockázat, hogy nettó jövedelemveszteség lesz.