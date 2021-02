Hadházy Ákos: Baján úgy oltják az embereket, ahogyan a birkákat szokták

Baján úgy oltanak, mint ahogy a szarvasmarhákat és a birkákat szokták oltani – írja Facebook-oldalán Hadházy Ákos. Az ellenzéki országgyűlési képviselő szerint az embereket összeterelik, majd egy szűk folyosón megkapják a vakcinát.

A politikus azt írja, szombat délelőttre 400 hetven év feletti embernek adtak időpontot.Volt, aki két órán át várt a 3-4 fokos hidegben, de szerinte ennél is nagyobb baj, hogy odabent sem volt esély a szűk légterű helyiségben a fél méter tartására sem. Úgy véli, ez

nem hiba, hanem műhiba.

Ezt azzal indokolja, hogy az oltás időpontjában nem azonnal lesz védett a páciens, a teljes védettség kialakulásához idő kell, ráadásul az oltás által adott védettség nem is mindenkinél alakul ki. Felhívja a figyelmet arra is, hogy aki az oltás időpontjában fertőződik, akár még betegebb is lehet, mintha „simán” fertőződne.

Nem véletlen, hogy Nyugaton egészen profi módon szervezik meg, hogy nagy légterű stadionokban, csarnokokban, templomokban, a távolságtartást és emberi körülményeket biztosítva a tömeges oltásokat. Csak ott kormánya van az országoknak, nem kampánya

– fogalmazott a politikus.