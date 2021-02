Nemcsak a tojás, a hús ára is emelkedhet. Bár a sertés hús ára több mint 6 százalékkal olcsóbb, mint egy éve, a baromfi pedig nagyjából ugyanannyiba kerül a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai alapján.

Az RTL Klub Híradója szerint a sertés, a baromfi, a kolbász, és a libamáj is drágul, legalábbis ezt tudták meg a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnökétől. Éder Tamás azt mondta, hogy a következő egy évet fokozatos, de folyamatos árnövekedés fogja jellemezni.

Ennek oka a takarmányok árának növekedése lehet, érdekesség az ügyben, hogy egyébként az ágazat szereplői inkább az árak csökkenésére számítottak, miután tavaly rekordmennyiségű kukoricát takarítottak be a gazdák. Ezzel szemben viszont Kínában nagyot nőtt a kereslet és a világpiaci árak ennek következményeképp meg is nőttek, ez pedig könnyen feltűnhet a hazai árakban is.

Táplálkozási reformok jöhetnek és mehetnek, a KSH adatai szerint a magyar emberek szeretik a húst, ugyanis 2019-ben az egy főre jutó fogyasztás egy évben közel 70 kilogramm volt. Ez nagyjából nyolc százalékkal több, mint az azt megelőző évi fogyasztás.