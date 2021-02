Piszkos játszmát emleget Dobrev Klára vakcina-ügyben

A Demokratikus Koalíció azt állítja, hogy a kormány gyakorlatilag szándékosan nem hívja le a Magyarországnak járó uniós vakcinakeretet. Dobrev Klára, a DK EP-képviselője csütörtöki, online sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott: Magyarország jóval több uniós vakcinára lenne jogosult, mint amennyi jelenleg érkezik, a kormány ugyanis jóval kevesebbet kötött le annál, mint amennyit lakosságarányosan kapna az ország. A magyar emberek azért nem jutnak előbb bizonyítottan hatásos uniós vakcinához, mert „Orbán Viktor EU-ellenes politikáját ez szolgálja” – jelentette ki az Európai Parlament alelnöke. „Gyakorlatilag a magyarok egészségét és életét alárendelték egy ilyen piszkos pártpolitikai játszmának” - értékelt.

Dobrev Klára hangsúlyozta: a DK oltáspárti közösség, és kéri, hogy minél többen oltassák be magukat az EU által engedélyezett vakcinákkal. A kormánynak nem az volt a fontos, hogy minél több ember be legyen oltva, minél hamarabb túllegyünk a járványon, nyitni lehessen és vissza lehessen térni a normális élethez, hanem az, hogy „újra folytathassák az EU-ellenes politikájukat” – jelentette ki az EP-képviselő. Dobrev Klára közölte: ha azt nézik, hogy száz emberből hányan jutottak oltáshoz, akkor Románia, Lengyelország, Szlovákia és Szlovénia is gyorsabban olt, mint Magyarország, pedig ezekben az országokban csak az unió által engedélyezett vakcinákat használják.

Álhírek, kamuvideók

Gyurcsány Ferenc és a teljes baloldal folyamatosan akadályozza a járvány elleni védekezést. Álhíreket terjesztenek, kamuvideókat forgatnak, és szándékosan bizonytalanságot akarnak kelteni a vakcinákkal kapcsolatban. Ma Dobrev Klára folytatta a baloldal oltásellenes kampányát, amikor hazudott a rendelkezésre álló vakcinákkal kapcsolatban. Állításával ellentétben Magyarország minden rendelkezésre álló vakcinát lehívott! – reagált a Fidesz a DK közleményére.

Mint a nagyobbik kormánypárt írta: Gyurcsány Ferenc és a baloldal ismét bizonyította, hogy még attól sem riadnak vissza, hogy a saját politikai érdekeik miatt veszélyeztessék a magyar emberek életét. Úgy gondolják, minél rosszabb az országnak, annál jobb nekik. „Megkérjük a Gyurcsány-lista pártjait, hogy fejezzék be a hazudozást és az oltásellenes kampányukat” – áll a közleményben.

Mennyi az annyi? Lesz elég?

Az uniós vakcinabeszerzéssel már az Index is több cikkben foglalkozott, miután az európai gyógyszergyártó vállalatokkal megkötött szerződések teljesítése több esetben problémákba ütközött. Az ügy háttere, hogy az Európai Bizottság már tavaly szerződést kötött hat gyógyszergyártó vállalattal a gyógykészítmények előállításának felgyorsítsa érdekében, illetve hogy a piaci ár alatt biztosítsa beszerzésüket a testület. Bár a vakcina időben elkészült, az AstraZeneca nem teljesítette a szerződésben rászabott kötelezettségét, vagyis az oltóanyagok nem érkeztek meg az eltervezett ütemben. Ezzel kapcsolatban Zupkó Gábor, az Európai Bizottság magyarországi képviseletének vezetője az Indexnek elmondta, az Európai Bizottság rosszul mérte fel a vakcinagyártói kapacitást, ami hozzájárult a késlekedéshez. Geopolitikai színezetet adott a történetnek, hogy a magyar kormány erre hivatkozva indokolta az orosz és kínai vakcinák beszerzését.

Közben feszült hangulatú csúcstalálkozóra készülnek az Európai Unió tagállamainak vezetői. Csütörtökön kezdődik az állam- és kormányfőket tömörítő Európai Tanács kétnapos találkozójára, márpedig napjaink legérzékenyebb témája kerül terítékre: az oltóanyagok uniós beszerzésén és a vakcinaútlevélen lesz a hangsúly.

Magyarországon két és félmillió ember vár Magyarországon oltásra. Eddig mintegy 2,5 millió ember regisztrált, ami önkéntes és ingyenes, de – mint Gulyás Gergely miniszter a mai kormányinfón elmondta – elsősorban az uniós szállítások lassúsága miatt – még nem tartunk ott, hogy minden esetben szabad legyen a vakcinaválasztás.