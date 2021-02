Rácz Zsófia helyettes államtitkár, de szerinte diploma sem kell a munkájához

Nyilvános fórumon válaszolt az újságírói kérdésekre Rácz Zsófia. Ennek azért van most nagy jelentősége, mert az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) helyettes államtitkára korábban feltűnően kerülte a nyilvánosságot, legalábbis különféle fellépéseit nem hirdette meg az Orbán-kormány, vagy ezekről rendszerint csak a meghívottak, általában kormánypárt médiumok értesültek, illetve kérdezhettek a politikustól.

A fiatalokért felelős helyettes államtitkár az Eötvös Loránd Tudományegyetem Politológus Műhelyének beszélgetésén arról beszélt, hogy a munkájához nem kell szakmai végzettség, és az, hogy nincs meg még a diplomája, nem is hátráltatja őt.

A Népszava beszámolója szerint a 24 éves Rácz Zsófia nem tekint magára politikai kinevezettként, hangsúlyozta, hogy a törvény is szakmai felső vezetőként határozza meg a helyettes államtitkári pozícióját. Ez ugyan némiképp ellentmond annak, hogy feladatköréhez – állítása szerint – nem kell szakmai végzettség.

A fiatal politikus azt is elárulta, hogy mindenképpen megszerzi a jogi diplomát, mert így szerinte komplexen láthatja majd át a problémákat. Hosszú távú karrierjéről úgy nyilatkozott, hogy három éve nem gondolta, hogy idáig eljut. És leszögezte azt is, hogy később nemzetközi joggal foglalkozna szívesen, külszolgálati munkát is vállalna diplomata vagy nagyköveti szinten.

Rácz Zsófiát 2020 januárjában nevezte ki Novák Katalin, amikor még családügyekért felelős államtitkár volt. Mint ismeretes, valamint a médiában is nagy port kavart, még törvényt is módosítottak azért, hogy megfelelő diploma hiányában betölthesse pozícióját.

A Népszava megemlíti még azt is, hogy Rácz Zsófia tavaly az első kérdés után faképnél hagyta az RTL Klub riporterét, illetve azzal is felhívta magára a figyelmet, hogy posztja ellenére a Pedagógusok Szakszervezetének ifjúsági tagozatával többszöri egyeztetés után sem ült le a tanárhiány okozta problémákról tárgyalni.