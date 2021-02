Július 24-én lesz a Budapest Pride

Az egyhónapos rendezvénysorozat június 25-én indul és július 25-én ér véget. A felvonulást már megszokott módon az ország legnagyobb LMBTQ bulija, a Rainbow Party zárja a Budapest Parkban.

Az LMBTQ fesztivált idén is a vírusvédelmi szabályoknak megfelelően tartják. A Budapest Pride közleményében kitér az esetleges időpontváltozásra, amit elsősorban a vészhelyzet meghosszabbítása és a továbbra is növekvő esetszámok indokolhatnak. Ugyanakkor a szervezők a helyszínek várható újranyitásával is számolnak.

Bár tavaly a tervezett egy hónapról 10 naposra rövidítettük a Fesztivált, idén ismét egy teljes hónappal tervezünk, mert a tavalyi év sikerei és tapasztalatai alapján nem látjuk indokoltnak, hogy a Fesztivál rövidebb legyen. A programszervezőinkkel az elejétől fogva egyeztetünk arról, hogy online formában is meg tudják tartani a rendezvényüket

– írta Csikós Ádám, a Budapest Pride sajtószóvivője.

A Budapest Pride szerint a fesztivál több mint száz programjával – amit közel ötven civil szervezet, informális csoport és magánszemély szervez közösen – az ország legnagyobb civil fesztiváljává nőtte ki magát. A szervezők szeretnék megtartani ezt a társadalmi összefogást, és mindenképp szeretnék idén megtartani a rendezvényt.

Úgy gondoljuk, az LMBTQ jogegyenlőséget nem egy kampány vagy egy szervezet fogja elérni, hanem rengeteg elhivatott csoport éveken át tartó kreatív és kitartó munkával. Az igazi erőnk a közösségekben rejlik, ezért is lett 2017-ben a Pride egy közösségi fesztivál, ahová bárki jelentkezhet programjával

– tette hozzá Majercsik Jojó, a Budapest Pride sajtószóvivője.

Nemrég írtunk róla, hogy a Balaton Sound fesztivál szervezői lefoglalták a zamárdi helyszínt a nyári rendezvényre, bár a főszervező, Kádár Tamás pesszimistábban látja a helyzetet. Szerinte a legutóbbi kormányzati bejelentések nem javítják az esélyeket arra, hogy a nyári szezonban bármilyen, oltási igazolványos rendezvényt megtarthassanak.