Őstermelő lett Lázár János volt kancelláriaminiszter – vette észre a politikus vagyonnyilatkozatát áttekintve a Vásárhely24. A meglepő információra rá is kérdeztek a kormánypárti képviselőnél, aki megerősítette a hírt, jóllehet a helyiek egy részét nem feltétlenül érte váratlanul a fordulat. Ugyanis korábban egy lakossági fórumon többek között arról beszélt:

A szüleim és a nagyszüleim mindig azt mondták, az igazi munka a föld. Amit én csinálok, a politika, az inkább csak amolyan tevékenykedés.

Úgy látszik, a politikus most a családi tradícióhoz alkalmazkodva maga is csatlakozik ehhez a hivatáshoz. A helyi lap információi szerint mára mintegy 70 hektár szántója, erdeje, legelője van, de szőlővel, töltéssel, sőt még kivett mocsárral is rendelkezik. Földterületeit azonban eddig inkább bérbe adta, ebben mutatkozik most változás, és veszi saját kézbe a termelést.

A Vásárhely24 azt is megkérdezte, ez azt is jelenti-e, hogy felhagy korábbi hivatásával, mire Lázár János nevetve úgy válaszolt:

A hír igaz! De csak félig. Tényleg regisztrált őstermelő lettem, és ezzel visszatértem oda, ahonnan a családom hét nemzedékkel ezelőtt elindult: az eke szarvához. Aki generációk óta itt él, az ezt a dolgot magyarázat nélkül is megérti, aki meg városi, az még magyarázattal se. Mindenesetre aki abban bízott, hogy ezzel megszabadult tőlem a politikában, az korán örült. A két hivatás ugyanis nem zárja ki egymást, sőt! Szerintem más politikusnak se ártana, ha időnként a földön vagy legalább terepen dolgozna.

Nem példa nélküli, hogy ismert személyiség gazdálkodásra adja a fejét. Bódi Sylvi korábbi szupermodell néhány hónapja szerezte meg aranykalászos gazda bizonyítványát, méghozzá jeles minősítéssel. Ezzel bizonyította, hogy komolyan foglalkozik a növénytermesztéssel és az állattenyésztéssel.

A hódmezővásárhelyi lap érdeklődésére most Lázár János rögzítette: eddig kiadott földterületein ezentúl maga szeretne gazdálkodni, elsősorban szántóföldi növénytermesztésben gondolkodik, de az állattenyésztés is a tervek között szerepel.