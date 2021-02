Plasztikával vádolják Csősz Bogit, mellesleg mindent megmagyarázott

Sokak szerint plasztikai műtétnek köszönheti nagyobb kebleit Csősz Boglárka. A 36 éves luxusfeleség tagadja a vádakat, és elárulta, minek köszönheti formás idomait − írja a Femina.

A magyar modell követői szúrták ki, hogy a fényképeken látványosan nagyobbak a mellei. Csősz Boglárka reagált a pletykákra az RTL Klub műsorában, ahol kiemelte, hogy az egészséges életmód és a megfelelő edzés mellett nincs szükség orvosi beavatkozásra, hogy valaki feltűnő eredményeket érjen el.

Azt tudni kell, hogy ha túledzi magát valaki, akkor nyilván a melltömegéből is veszít. Ezt gyorsan vissza lehet kapni, ahogy visszafogjuk a sportolást. Most sokkal több a jóga az életemben, többet nyújtok, ezáltal rögtön van egy kis változás az alakomon is