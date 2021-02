Portik ellen ma újabb ítélet születhet

Portik ellen a vád felbujtóként, előre kitervelten, aljas indokból elkövetett emberölés kísérlete. Ha ebben is kimondják rá a verdiktet, akkor jó pár évvel növekszik az eddigi büntetése, az a 28 év amit az Aranykéz utcai robbantásos merényletért és Prisztás József megöletéséért már kiszabott rá a bíróság. Portik tagadja a vádat.

A most első fokon tárgyalt ügyben a Portik elleni vád az, hogy az ő parancsára lőtt az ügetőn tartózkodó Lakatos Csaba fogathajtóra Tanyi György a Fiumei úti Sírkert egyik melléképületének tetejéről. A 22-24 méterről leadott lövésekből három találta el a férfit, egy a nyakán, egy az ágyéki csigolyája mellett, egy pedig a bal combjánál. (A fogathajtó életét a lóversenypályán jelen lévő mentőautónak köszönhetően, a gyors orvosi segítségnyújtás mentette meg.)

A vádirat szerin Portik azért akart végezni Lakatos Csabával, mert a fogathajtó, amikor a Prisztás József ellen végrehajtott emberölés ügyében tanúként hallgatták ki, akkor a bíróság folyosóján zajló kötetlen beszélgetés során elmondta a rendőröknek, hogy Portiknak Prisztással volt elszámolási vitája. Az egyébként Prisztás lovait hajtó Lakatos Csaba ezzel a megjegyzéssel a nyomozóhatóság figyelmét Portikra terelte. Lakatos Csaba nyomozóknak tett megjegyzése – különös módon – később eljutott Portik Tamáshoz.

Lakatos Csaba a Portik ellen folyó büntetőperes tárgyaláson, - ahol sértettként hallgatták meg - elmondta,

Tanyi György évekkel ezelőtt bevallotta neki, hogy a merényletkísérlet mögött Portik állt.

A perben meghallgatták Tanyi Györgyöt is, aki elmondta, hogy Portik a Prisztás gyilkosság után egy héttel - 1996 november 8-án - hívta találkozóra, ahol megbízást adott Lakatos Csaba megölésére. Portik rendőrségi információkra hivatkozott, miszerint a fogathajtó azt mondta a rendőröknek, hogy ő áll a Prisztás gyilkosság mögött. Tanyi pár nappal később adta le a lövéseket a fogathajtóra.

Bírósági meghallgatásán Lakatos Csaba azt is felidézte, hogy egyszer négyszemközt Radnai György is elárulta neki, hogy Tanyi és testvérei törtek az életére. Radnai, aki a kecskeméti maffiaperben 12 évet kapott, és aki az Energol Rt.-vel (amelynek kereskedelmi igazgatója Portik volt) egykor szoros üzleti kapcsolatban álló Conti-Car Kft. tulajdonosa volt. Radnai azt mondta, hogy a gyilkossági kísérlet után egy találkozón neki Tanyi maga mondta el, hogy Portik megrendelésére „csinált egy nagy hülyeséget”, majd elmondta azt is, hogy mit.

Tanyi és Lakatos Csaba korábban jó barátok voltak, az akcióban Tanyi két testvére – T. József és T. János is – részt vett B. László mellett, őket is börtönbüntetésre ítélte ezért a bíróság 2018-ban.

A két testvér szerepe azért is érdekes, mert a gyilkossági kísérlet helyszínétől nem messze, pár utcával odébb, a Salgótarjáni úton a rendőrök igazoltatták őket. Átvizsgálták a Tanyi-fivérek terepjáróját és találtak is benne célzásra alkalmas távcsövet, valamint egy pisztolyra szerelhető válltámaszt.

Be is vitték a Tanyi-testvéreket a kerületi rendőrkapitányságra, ahonnan másnap – ma is figyelmet érdemlő módon – elengedték őket.

Az elkövető Tanyi György viszont nem a testvéreivel együtt távozott a tetthelyről.

Ez a tetthely közelében lezajlott ellenőrzés azért is kapott igen nagy figyelmet a korabeli sajtóban, mert ezen megjelent maga az ORFK akkor vezetője is, Pintér Sándor, jelenlegi belügyminiszter, aki az Országgyűlés rendészeti bizottságának akkori elnökével, a Lusztig Péterrel tartott megbeszéléséről távozott a Salgótarjáni úti rendőrsági intézkedéshez. Az országos rendőr-főkapitány jelenlétét, ami miatt később magyarázkodnia is kellett, az eljárásról készült jegyzőkönyv is rögzítette. Az Átlátszó.hu-nak sikerült megszereznie a jegyzőkönyvet. Ebből kiderült, hogy a helyszíni szemlén Pintér Sándor szakértelme is szerepet kapott. A jegyzőkönyv szerint neki sikerült a fellelt forgótáras pisztolyt azonosítani. „A helyszínen rendelkezésünkre álló információk szerint a fegyvernek látszó tárgyat megtekintette dr. Pintér Sándor, aki kifejtette ezzel kapcsolatos véleményét, mely szerint a tárgy egy 22-es kaliberű lőszer kilövésére átalakított un. Flóbert-pisztoly”.

(Borítókép: Portik Tamás 2014. február 10-én a fővárosi Törvényszék tárgyalótermében. Fotó: Bruzák Noémi / MTI)