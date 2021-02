Korábban már újságíróval és politikussal is összetűzött a csepeli késes támadó

Több bűnügy is fűződik annak a férfinak a nevéhez, aki csütörtökön Csepelen megkéselt egy SZFE-s maszkot viselő nőt – írta meg a Telex. Ó. Bence 2018 április 8-án már egy újságíróval is konfliktusba került, az illető most – névtelenséget kérve – ezt az esetet idézte fel.

Állítása szerint azt vette észre, hogy valaki a 4–6-os villamos megállójában, a Corvin negyednél nagy hévvel tépkedi le a plakátokat. Erről telefonjával gyorsan fotókat is készített, hogy beküldje őket a szerkesztőségnek percről-percre frissülő tudósításhoz.

A férfi azonban észrevette, odament hozzá, és megpróbálta kicsavarni a kezéből a telefont.

Aztán bekapta a bal hüvelykujjamat és hosszan ráharapott. Csak azután engedett el, hogy mondtam, kitörlöm a képeket

– nyilatkozta az újságíró. Állítása szerint a férfi a villamosra felszállva is követte, illetve szidni és köpködni kezdte. Ezenfelül még azzal is megfenyegette, hogy „hazáig követi és megöli”. Az újságíró ezután vészjelzővel megállította a villamost, de mire a rendőrök kiérkeztek, a férfi elmenekült.

Eközben Torzsa Sándor, az MSZP ifjúsági szervezetének, a Societasnak az elnöke is arról számolt be, hogy volt már összetűzése a férfival. Ó. Bence akkor a Móricz Zsigmond körtéren ment neki az MSZP aláírásokat gyűjtő aktivistáinak.

Amikor pedig Torzsa Sándor megpróbálta megvédeni a társait, akkor nekitámadt:

nekem esett, levitt a földre, a kezembe harapott. Ezután eldurvult a dolog: a kabátomat a fejemre tekerte, azzal fojtogatott.

Állítása szerint a dulakodás nagyjából két percig tarthatott, végül az ott lévő járókelők és társai választották szét őket.

Torzsa szintén kihívta a rendőrséget és feljelentést tett a támadó ellen, aki akkor is elmenekült a helyszínről. A rendőrök később elfogták a férfit, és bírósági ügy lett belőle, ami azonban még nem zárult le.

A Fővárosi Főügyészség közleményében ugyancsak azt írják, hogy az illetőnek már korábban is voltak hasonló bűncselekményei. Ezek egyike miatt az ügyészség 2018 nyarán vádat emelt ellene, és indítványozták, hogy a bíróság végrehajtandó börtönbüntetésre ítélje a férfit.

Az első fokon eljáró Budai Központi Kerületi Bíróság 2020 novemberében hozott ítéletet, és az ügyészi indítvánnyal szemben pénzbüntetésre és közérdekű munka büntetésre ítélte

– írták a közleményben. Az ügyész azonban fellebbezett az ítélet ellen, a másodfokú eljárás pedig még jelenleg is folyamatban van.