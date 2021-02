Télen döntenek a legtöbben a válás mellett

Magyarországon a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint tavaly többen kötöttek házasságot a járvány elleni megszorító intézkedések ellenére is, mint 2019-ben. Azonban a válások aránya is magas: több mint 42 százalék. A válással végződő frigyek átlagos élettartama 13 év. Az idei évből ugyan még csak két hónap telt el, de már több ismert műsorvezető, modell, vagy politikus jelentette be, hogy kapcsolatát felbontja.

Több elmélet is létezik arra, hogy napjainkban miért egy-két évtized után válnak el a párok; az egyik az, hogy a fogyasztói társadalomban a házasság, a házastárs is lecserélhető lett, míg olyan elképzelések is szerepelnek, hogy a nem megfelelő kommunikáció, vagy az elhidegülés is a lehetséges okok között szerepelnek. A döntés ellenére. A válás egy olyan kiismerhetetlen labirintus, amit az ember érzelmileg sokkos állapotban csinál végig, ahol nincsenek konyhakész receptek, és instant megoldások

– érzékelteti Galambos Balázs azt az időszakot, amikor egy pár a kapcsolat lezárása mellett dönt. A Szépen válj el központ vezetője saját maga is tapasztalta, milyen kockázatos egyedül, szakemberek segítsége nélkül lezárni egy házasságot, hiszen ha nem megfelelő és hosszú távon vállalhatatlan megegyezések, vagy bírósági döntés születik, az az egész család további életére nagyban kihathat.

Ellenőriztem a KSH adatait, és láttam hogy 40 000 esküvő köttetik évente. Rengeteg esküvőszervező cég dolgozik azon, hogy emlékezetessé tegyék a nagy napot, de az egyre növekvő számú válások esetében mindeddig nem volt olyan központ, mely a válni készülő feleket abban segítené, hogy úgy vigyék végig a válás menetét, hogy a gyermekek a lehető legkisebb mértékben sérüljenek, anyagilag bizonytalan helyzetben is talpon maradjanak, és megfelelő módon tudjanak elköszönni egymástól a pár tagjai.

Galambos Balázs 28 szakemberrel dolgozik együtt a csapatban: megegyezéspárti ügyvédek, mediátorok, gyermekpszichológusok, gyermekvédelmi tanácsadó, szexuálpszichológus, veszteségfeldolgozó szakemberek, stresszkezelő szakember, párterapeuta, coach, ingatlanos, pénzügyi tanácsadó, költöztető segítségével ad komplex segítséget a Szépen Válj El Válásközpont.

Hozzáteszi, a központ, nem abban érdekelt, hogy elváljanak a párok, hiszen a hozzájuk forduló kapcsolati problémákkal küszködő válni készülő párok házasságának mintegy 30 százalékát sikerül megmenteni. Célként fontosabb, hogy az emberek jobb életet megfelelő harmóniában tudjanak élni.

Herkules Mónika, a központ válási szakértője szerint vannak olyan forró pontok a házasság szakaszaiban, amelyre ha megfelelő információval rendelkeznek, akár tudatosan lehet figyelni, készülni. Jellemzően ilyen szokott lenni a házasságoknak a hetedik, illetve a tizennegyedik éve.

Megnézzük, hogy a szeretet-tankban maradt-e bármilyen üzemanyag. Azon házasságoknál, ahol látunk némi lehetőséget a kapcsolat új alapokra való helyezésére, a párokkal karöltve kőkemény munkát folytatunk, melyet egy mindkét fél által aláírt kapcsolati szerződéssel zárunk. Olyan szakembereinkhez küldjük az érintetteket, akik abban tudnak segíteni, hogy együtt maradjanak a párok. Ha azonban már nincs mód arra, hogy közösen folytassák az életüket együtt, akkor megkönnyítjük a folyamatot, hogy minél fájdalommentesebb legyen

– tette hozzá a válási szakértő.

A tapasztalatok alapján a válást leginkább a nők kezdeményezik, legnehezebben a kisgyerekes időszakot élik meg, amikor kevés inger éri őket, és minden energiájukat a kisgyerekek ellátása köti le. Ezzel szemben a férfiak gyakran a házasság legelején nyújtják be a válókeresetet, amikor még nincs gyermek, vagy amikor már felnőtt a gyerek – magyarázza a háttérben megbújó folyamatokat Galambos Balázs.

A legtöbb nő hosszú hónapokat, akár éveket gyötrődik, míg elhatározásra jut,

hogy beadja a válókeresetet, ezt az időszakot a férjek gyakran nem is érzékelik, és akkor eszmélnek rá, hogy azonnal, és hatalmasat kell változtatni az addigi megszokott, berögződött helyzeten, amikor kézbe veszik a válókeresetet.