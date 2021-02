Infarktussal vitte el a mentő, nem kell kifizetnie a parkolási büntetést

Mentesül a 15 ezer forintos bírság kifizetése alól az a 74 éves nő, akit annak ellenére büntettek meg szabálytalan parkolásért, hogy szívinfarktust kapott az autójában, és kórházba kellett szállítani.

A rendőrség tájékoztatása szerint a terézvárosi önkormányzat rendészeti osztályának feljelentése a kerületi rendőrkapitányságra pénteken érkezett meg. Soron kívül elbírálták, és a folyamatba helyezett szabálysértési eljárást még aznap megszüntették.

Megállapították, hogy a gépjárművel valóban az idős nő parkolt le szabálytalanul, azonban ennek oka kizárólag a rosszullét volt, és a nőt a mentőszolgálat a helyszínről kórházba is szállította. A beszerzett adatok alapján a hatóság azt is megállapította, hogy a konkrét esetet tekintve büntethetőséget kizáró ok áll fenn, így az eljárást a kerületi rendőrkapitányság megszüntette – olvasható a rendőrség honlapján.