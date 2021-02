Csaknem ötezer embert fertőzött meg a koronavírus egy nap alatt

Szombatra 4948 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (Covid–19), ezzel 424 130 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 107 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 14 902 főre emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 319 691 fő, az aktív fertőzöttek száma 89 537 fő. Kórházban 5282 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 482-en vannak lélegeztetőgépen – olvasható a központi tájékoztató oldalon.

Előző nap 4668 fertőzöttről és 123 halálos áldozatról számoltak be. Kórházban 5027 koronavírusos beteget ápoltak, közülük 451 ember volt lélegeztetőgépen.

A járvány legfiatalabb áldozata csütörtökön egy harmincöt éves nő volt. Alapbetegségként asztmát és kóros elhízást jelöltek meg nála.

Eddig 563 601 fő kapott oltást, közülük 244 407 fő már a második oltását is megkapta. A járvány harmadik hullámának felszálló ágában vagyunk, ezért kérik, hogy aki még nem tette, regisztráljon az oltásra. A háziorvosok jelenleg is végzik az oltást a kínai Sinopharm vakcinával, minden háziorvos átlagosan 50-55 fő regisztrált időset tud beoltani, emellett folytatják a hatvan év alatti krónikus betegek oltását az AstraZeneca vakcinával, amivel praxisonként tíz fő beoltására van lehetőség. A kórházi oltópontokon is folytatják a regisztrált idősek oltását a Pfizer vakcinával.

Eddig 550 ezer kínai vakcina érkezett Magyarországra. Szijjártó Péter külügyminiszter pénteken bejelentette, hogy márciusban újabb 500 ezer oltóanyag várható Kínából.

El kellett rendelnem egy emelt szintű készültséget a kórházakban, [...] van egy megerősített szolgálat, így a legmagasabb szinten mehet a védekezés

– mondta Orbán Viktor kormányfő pénteken a Kossuth Rádió reggeli műsorában. Arról is beszélt, hogy szigorításokat vezetnek be a határokon a koronavírus terjedésének gyorsulása miatt.

A szigorítások fontosságát Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere is hangsúlyozta. Kiemelte: a kórházakban emelt szintű készültség lép életbe és szigorú utazási korlátozásokat dolgoznak ki.

Müller Cecília országos tisztifőorvos pénteki tájékoztatóján felhívta a figyelmet, hogy mindenki tartsa magát a tavaly tavaszi szabályokhoz. Beszámolt róla, hogy már a koronavírus dél-afrikai mutációját is kimutatták Magyarországon. Ez a változat nehezebben kezelhető, és az antitestek is kevésbé ellenállók vele szemben. Egy nappal korábban jelezte, hogy mindenki megkapja a vakcinát húsvétig, aki regisztrált.

A Nemzeti Népegészségügyi Központ járványügyi osztályvezetője, Galgóczi Ágnes egy tévéinterjúban arról beszélt: szerinte meg kellene fontolni, hogy átmeneti időre bezárják a plázákat és az iskolákat a járvány terjedése miatt.

(Borítókép: Védőfelszerelést viselő ápoló 2020. április 23-án. Fotó: Balogh Zoltán / MTI)

