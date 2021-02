Zsebpénzükkel segítik a gyerekek a felsőlajosi állatkertet

Több mint száz napja nem fogadhat látogatókat a Magán Zoo, az elmaradt jegybevételek miatt krízishelyzetbe jutottak. Ennek híre hamar körbejárt a környéken, és a tulajdonos, Tóth Tibor is meglepődött, hogy mekkora ereje van a szeretetnek – írja a Bors.

Az 1995-ben megnyitott felsőlajosi állatkert a koronavírus miatt a csőd szélére került. Hogy ne kelljen végleg a kapukat bezárni, amit tudtak, már eladtak: hat skót marhát, negyven kecskét, lámákat, tevét és több munkagépet.

Az állatkert rezsije mindennel együtt havonta ötmillió forint. Eddig három hónapra elegendő pénz gyűlt össze a jó szándékú emberek segítségével. De ha húsvétkor sem lesz nyitás, ez a pénz nem lesz elég.

Miután megosztottuk a közösségi oldalunkon, hogy bajba kerültünk, valami elképesztő csoda történt. Gyerekek ajánlották fel a zsebpénzüket, hogy ők inkább nekünk adják, mint vegyenek egy új játékot. Óvodák, iskolák fogtak össze a szülőkkel, pedagógusokkal, hogy életben maradhassunk, de olyan is volt, aki az utolsó 800 forintját adta nekünk. Egy cégtől teherautónyi répát kaptunk. Számomra ezek mind visszaigazolások, ezért éri meg csinálni, hogy most már én is tudom, szeretik az állatkertünket, hogy szeretnek engem! Ez erőt ad a folytatáshoz