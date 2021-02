Karácsony Gergely: a kormány veszélybe sodorhatja Budapest egységes szabályozását

Gyanúja szerint az önkormányzati jogkörök újabb megnyirbálásával széteshet Budapest egységes fejlesztési koncepciója, így elveszne például a III. kerületi Mocsárosdűlő zöldítését célzó hatáskör is. De vajon tényleg van ilyen kormányzati szándék?

Újabb elvonások a kormány részéről! Ezzel a felütéssel harangozta be Karácsony Gergely főpolgármester azt a gyanúját, hogy a kormányzat átszabná a településfejlesztési jogköröket mégpedig úgy, hogy akár meg is szüntethetik a főváros beépítését szabályozó Településszerkezeti Tervet.

Erő Zoltán, Budapest főépítésze előrebocsátva, hogy a tervezett jogszabályi változásokról csak félinformációkkal rendelkeznek, azt mondja: általánosságban egyetért azzal a koncepcióval, hogy egyszerűbb eljárásrend, jobban áttekinthető dokumentációk szolgálják a városrendezési feladatokat. Amennyiben az új rendszer biztosítani tudja azoknak a jogköröknek az érvényesítését, amelyek a településfejlesztés és a településrendezés kapcsán az önkormányzatokat megilletik, akkor támogatják az elképzelést. Jelenleg a fővárosi Településszerkezeti Terv, mint alapdokumentum biztosítja a kerületi önkormányzatok terveinek összhangját. ezt a funkcióját feltétlenül meg kell tartani a jövőben is.

A főpolgármester pesszimistább. Szerinte simán elképzelhető, hogy korlátozzák a kerületi, illetve települési önkormányzatok építési szabályzat alkotási jogkörét. Ugyan ő is elismeri, hogy az esetleges változtatást az ügyintézés egyszerűsítése is indokolhatja, párttársa mégis más szándékot sejt a háttérben.

Biztos be akarnak mindent építeni

A probléma súlyának érzékeltetésére a főpolgármester a III. kerületi Mocsárosdűlő helyzetének példáját hozta fel, ezzel újra a politika célkeresztjébe állítva Észak-Buda legnagyobb, egybefüggő városi zöldterületének ügyét. A helyszínnel kapcsolatban megjegyzi: a városvezetés épp most tervezi zöldíteni a III. kerülettel közösen a Mocsárosdűlőt, garantálva a terület természetközeli megőrzését. Ha megszűnne a Településszerkezeti Terv, ez a lehetőség is elveszne.

Ez persze nem ilyen egyértelmű.

Eddig a Mocsáros területének 60 százaléka a fővárosi szerkezeti tervben távlati lakóterületfejlesztésre kijelölt rész volt, építési tartalék területként szerepelt a főváros vagyonleltárában. A '70-es években még komolyan számoltak azzal, hogy itt folytatódhat majd egyszer a kaszásdűlői lakótelep bővítése, azóta ez az elképzelés lekerült a napirendről.

Az északi része egyébként már 2002-ben természetvédelmi terület státuszba került,

azóta ott semmilyen beépíthetőség nem megengedett. A kerület a többi területére sem készített soha rendezési tervet, azaz építésjogilag a beépíthetőség feltételei a fővárosi szerkezeti tervben foglaltak ellenére sem voltak meg - hívta fel a figyelmet Bardóczi Sándor, fővárosi főtájépítész.

A településszerkezeti terv minapi, zöldítést célzó módosítása értelmében a korábban beépítésre szánt területből 390 ha területet átsorol a szerkezeti terv természetközeli területbe, 27 hektárt közparki területbe, 4 hektárt erdőterületbe, amivel 650 ezer négyzetméter szintterületi beépíthetőséget "enged el" a főváros a saját tulajdonán - tette hozzá.

A Mocsáros politikailag ingoványos terület

A főpolgármester által feladott zöld tematika politikai labdáját Szabó Tímea, Óbuda parlamenti képviselője csapta le, amikor úgy fogalmazott, hogy "nem engedünk a természeti kincseinkből! A profit nem gyalulhat le minden értéket!... Arra van szükség, hogy a Fidesz-kormány ne tudja elvenni a kerülettől és a fővárostól ezeket a területeket csak azért, hogy a haverok megint luxuslakóparkokat építsenek rajtuk."

A településszerkezeti terv megszüntetése Schneller Domonkos szerint azonban annyit jelentene, hogy a szabályozási jogkörök a Fővárosi Önkormányzattól a kerületekhez kerülnének át. A Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztésének végrehajtásáért felelős helyettes államtitkár a Mocsárosdűlő esetére reagálva bizalmi kérdésnek nevezte azt, hogy a Párbeszéd politikusai mit tételeznek fel a III. kerület DK-s polgármesterről. (Bár ő maga nem támogatná a településszerkezeti terv jelzett megszüntetését, a szándékokat firtató kérdésünkre az építésügyi helyettes államtitkárság megkeresését javasolta.)

A helyzet további érdekessége, hogy a Mocsáros természetközeli állapotának megszüntetésére és esetleges beépítési tervére idestova 50 éve semmiféle jel nem mutat. Sőt zöldterületként történő megtartásában, politikai oldaltól függetlenül konszenzus van.

Védjük meg Mocsárost!

- ezzel a határozott állásfoglalással csatlakozott Bús Balázs korábbi fideszes városvezető Szabó Tímeához, aki kérdésünkre azt is elmondta, hogy egykori polgármesterként ő maga rendelt el változtatási tilalmat, mely még most is hatályos, így legfeljebb csak a DK-s kerületvezetés feloldó határozatával történhetne bármiféle ingatlanfejlesztés.

Van-e szándék?

Mivel maga a változtatási tilalom egy helyi jogalkotási hatáskörbe tartozó rendelet, így nincs rá hatással a belengetett Településszerkezeti Terv esetleges eltörlése sem - erősítette meg Óbuda főépítésze, Szécsi Zsolt.

A Településszerkezeti Terv megszüntetésének szándékát jelző főpolgármesteri figyelmeztetés – úgy tudjuk – nem légből kapott. E gyanú megalapozottságával kapcsolatban elküldtük kérdéseinket a a miniszterelnökség építészeti és építésügyi helyettes államtitkárának. Arra voltunk kíváncsiak, hogy valóban van e ilyen kormányzati szándék, és ha igen, miért van rá szükség? Amennyiben megérkezik a válasz, bővítjük cikkünket.

(Borítókép: Karácsony Gergely. Fotó: Bánkúti Sándor / Index)