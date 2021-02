Csúcsterhelésre készül az összes magyarországi kórház

A múlt tavaszhoz hasonlóan most is leállították a tervezhető beavatkozásokat a kórházakban, és mostantól csak a sürgős, életveszélyes eseteket látják el. A műtőket és ezzel együtt a nemrég újraindított egynapos ellátásokat is leállították – írja a Népszava.

Ennek oka, hogy a koronavírus harmadik hulláma alatt újabb csúcsterhelésre készülnek a kórházak, ahogy a kabinet is. Maga Orbán Viktor miniszterelnök is arról beszélt, hogy a következő két-három hét kritikus lehet az egészségügyben, ezért emelt szintű készültséget rendelt el.

A lap szerint betegeket egyelőre nem kell hazaküldeni, csak újakat nem vesznek már fel. Az orvosokat, nővéreket sorra vonják be a Covid-ellátásba. A kórházak nagyobb hányadában még bőven van ágy, ám ezek ütemesen telnek.