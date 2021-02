Rusvai Miklós: Az iskolák bezárásánál többet már nem lehet tenni

Rusvai Miklós virológus az RTL Klub híradójának arról beszélt, hogy az iskolák bezárása járványügyi szempontból tökéletes döntés lenne, de ennél többet már nem lehet tenni a koronavírus megfékezése érdekében.

Egészségügyi szempontból, járványügyi szempontból mindenképpen hasznos lenne az iskolák bezárása, de hangsúlyozom: nem csak az egészségügyi szempontok számítanak egy ország életében. A döntéshozóknak figyelembe kell venniük az embereket is, hiszen sokan már nagyon-nagyon unják ezt az egészet, és valószínűleg még jobban lázadoznának egy újabb zárás ellen. Az iskolák csak azért jelentenek veszélyt, mert ha kötelező, akkor nagyon sok embert mozgat. A szülők viszik az iskolába, a nagyszülők hozzák haza a gyerekeket. Ha az iskolákat bezárják, akkor a szülők is részben otthon maradásra kényszerülnek. Ez egy tökéletes, teljes lefékezése lenne az országnak járványtani szempontból. Ennél többet már nem tudunk tenni

– nyilatkozta a televíziónak a szakember.

Rusvai Miklós szerint sok múlhat azon, hogyan fognak alakulni a legfrissebb szennyvízadatok:

A szennyvízadatok szerencsére kedvezőek: vagy stagnálnak, vagy kissé csökkennek. A 8. heti adatok most fognak érkezni, ezek már mutatják majd a koronavírus elleni vakcinázás hatásait is. Ha romló tendenciákat fogunk tapasztalni, akkor elkerülhetetlen lesz a szigorítás.

A szakember az M1-nek is nyilatkozott vasárnap reggel. Szerinte minél többen oltatják be magukat, annál kisebb az esélye, hogy újabb koronavírus-mutánsok keletkezzenek. Kitért arra is, hogy ahhoz, hogy meg tudjuk fékezni a járvány harmadik hullámát,

fenntartás nélkül kell alkalmazni a keleti vakcinákat.

A koronavírusnak számos mutánsa van, de ezek közül csak néhány „tett szert hírnévre”, és azokra kell figyelni, amelyeknél a vírus terjedőképessége változik, vagy amelyeknél a vírus tüskefehérjéje módosul, mert ez befolyásolja a védőoltások hatékonyságát − mondta a szakember, és felhívta a figyelmet arra, hogy

a vakcina a fertőzéstől nem véd, de megelőzi a súlyos tüneteket vagy a betegség halálos kimenetelét.