Orbán Viktor: A harmadik hullám támad, erősebb lesz, mint az előző kettő volt

Müller Cecília úgy döntött, hogy az operatív törzs vezetői most már oltassák be magukat. Ez velem is megtörtént, láthatják, kutya bajom – mondta Orbán Viktor az Instagram-oldalára feltöltött videójában.

Önök se féljenek! A harmadik hullám támad, erősebb lesz, mint az előző kettő volt. Kérem, regisztráljanak, és oltassák be magukat. Ez jelenti az egyetlen lehetséges védelmet. Úgy, ahogy a Vajdaságban élő magyarok tízezrei, itt, most már Magyarországon is több ezren kaptuk meg ezt a kínai oltást. Bízzanak a magyar szakemberekben

– szólított fel a miniszterelnök.

Mint megírtuk, Orbán Viktor a vártnál néhány nappal korábban, február utolsó napján kapta meg a védőoltást. A miniszterelnököt a kínai Sinopharm-vakcinával oltották be. A tiszti főorvos külön javasolta az oltakozást Orbán Viktornak, mondván, mutasson példát.

Orbán Viktort a Magyar Honvédség Egészségügyi Központjának oltópontján oltották. „Sárkány ellen sárkányfű” – jegyezte meg az erről készült felvételén a kormányfő. A videóban az oltó orvos is azt mondta: a legjobb vakcina az, amelyet már megkapott a páciens.