Országosan védett lápok is leégtek a fonyódi nádtűzben

A Fonyód határában lévő berekben hétvégén leégett 127 hektárnyi nádas, amelynek 70-80 százaléka országosan is védett lápos – közölte Rozner György, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóságához tartozó terület tájegységvezetője.

A természetvédelmi szakember beszámolója szerint a Natura 2000-es területen elképesztő intenzitású volt a tűz, ami után csak hamu maradt. A növényzet és az apró állatok, hüllők, köztük az éppen petét rakó kétéltűek mind a tűz martalékaivá váltak, azonban nagyobb állat tetemére nem bukkantak. A területen élő madarak és nagyobb testű állatok el tudtak menekülni.

Rozner György arról is beszámolt, hogy két évvel ezelőtt szinte éppen ugyanott keletkezett óriási berektűz. Akkor áprilisban a mostaninál is jóval nagyobb területen égett le a növényzet, vesztek oda az éppen költő madarak tojásai.

A tájegységvezető kifejtette, hogy most sem öngyulladás okozta a tüzet, ami száraz nyarakon a tőzeges talajon előfordulhat. Mint mondta, a tűzvizsgálat még tart, de annyi egyértelműen tudható, hogy a mostani tűz is a házaktól indult el. Hozzátette, hogy bizonyítani szinte lehetetlen, ki is okozhatta a tüzet, bár a drónfotókon egészen jól látszik, honnan indultak el a tölcséralakban terjedő lángok.

A katasztrófavédelem korábbi közlése szerint a szombat délután keletkezett tüzet több mint ötven tűzoltónak 11 óra alatt sikerült eloltania. A beavatkozást nehezítette az időnként megélénkülő szél és a lápos, mocsaras, nehezen járható terület. Az oltási munkákba bekapcsolódtak rendőrök, polgárőrök és a nemzeti park dolgozói is.