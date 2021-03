Újra bevezetnék az idősek vásárlási sávját Székesfehérváron

Ajánlást fogalmazott meg a székesfehérvári önkormányzat és a városgondnokság, hogy a városban hogy újra vezessék be az idősek vásárlási sávját – derül ki Cser-Palkovics András polgármester Facebook-posztjából. A politikus azt írta, a járvány legnehezebb időszaka előtt áll az ország a következő két hétben, a fertőzések számának drasztikus emelkedésére kell számítani. Hozzátette, ahogy eddig, így ezután is a lehető legtöbb eszközzel védeni fogják a fokozottan veszélyeztetett időseket.

Székesfehérvár polgármestere jelezte, hogy március 1. és 15. között vásárlási idősávot vezetnek be a városi piacon: 12 és 13 óra között csak a 65 év felettiek vásárolhatnak. Az idősek más időpontban is mehetnek a piacra, de ezt az órát csak nekik tartják fenn. Cser-Palkovics András írta azt is, hogy a kereskedőknek a bevételkiesés ellentételezésére 10 százalék kedvezményt adnak a bérleti díjból.