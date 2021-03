Durva gyorshajtáson értek egy sofőrt Újszilváson

A gyorshajtás nem szép dolog, pláne nem az, ha 50 kilométer per órás sebesség helyett 146 kilométer per órás sebességgel halad valaki, ráadásul lakott területen. Újszilváson a Pest megyei rendőrök be is mérték ezt az autóst, csaknem a háromszor gyorsabban hajtott, mint amennyivel szabad lett volna neki közlekedni. A 31 éves sofőrt 300 ezer forintos közigazgatási bírsággal és 8 előéleti ponttal sújtották – derül ki a rendőrség honlapján közzétett hírből.