Az ellenzék minden idők legsötétebb napjáról beszél

Az egészségügyi jogviszonyváltás kapcsán az új szerződések alá nem írása nyomán sem változik érdemben a kormány és az ellenzék választási kampányra kihegyezett kommunikációja. Míg a hat ellenzéki párt – DK, Jobbik, LMP, Momentum, MSZP, Párbeszéd – közös közleménye lényegében véve arról szól, hogy „egy reménytelenül alkalmatlan kormányzat” erőből próbál átvinni az ágazattal érdemben nem egyeztetett, hátrányos és káros döntést, épp egy világjárvány közepén, egy újabb és minden eddiginél erőteljesebb járványhullám felfutásakor, addig az erre reakcióként érkező nyúlfarknyi Fidesz-közlemény gyakorlatilag egy évtizeddel ezelőttre visszamutogatva hánytorgatja fel, hogy mennyi kórházbezárás, illetve egyhavi bérmegvonás volt anno, a baloldali kormányok idején.

Közben a betegek próbálnak ellátáshoz jutni, a végül aláíró egészségügyi dolgozók pedig egyelőre még nem ismert feltételek mellett naponta életet menteni.

A hatpárti ellenzéki közleményben a pártok egyébként követelik, hogy a kormány azonnal állítsa helyre az egészségügyi dolgozók közalkalmazotti jogviszonyát, vagy legalábbis mindenképpen halassza el az új szerződések aláírásának határidejét a koronavírus-járvány megszűnése utáni időpontra. Továbbá azt is, hogy a kabinet kezdjen érdemi tárgyalást az egészségügyi dolgozókkal és az érdekvédelmüket ellátó szervezetekkel. A pártok kijelentik azt is, hogy „a frontvonalban vért izzadó, életeket mentő egészségügyi dolgozókat akarja most becsapni a kormány”.

Sőt, azt is hangsúlyozzák, hogy a teljesítőképessége határán működő egészségügy provokálásán túl már a magyar családok biztonságát, túlélését is veszélyezteti a kormány.

A fél szemmel már 2022-re figyelő pártok némi reményt csepegtetve azzal zárják a közleményt, hogy ha jövőre kormányváltás lesz, az új kormány vissza fogja adni az egészségügyi dolgozók korábbi státuszát.

Ennél eggyel továbbment a DK önálló közleménye, amelyben dr. László Imre Budapest XI. kerületi polgármester és egyben a párt értékelése szerint az Orbán-kormány

tízévnyi megszorítással, a mostani káros és átgondolatlan törvénymódosítással mára gyakorlatilag bedöntötte az egészségügyet.

A politikus mai, Facebookon közvetített sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott: „Azért fognak magyar emberek ellátás nélkül maradni, mert a Fidesz úgy hozott törvényt, hogy nem hallgatta meg az orvosokat és az egészségügyi dolgozókat. Mi, magyarok fogjuk ezt megfizetni, amikor nem jutunk majd ellátáshoz.”

Szerinte ez az Orbán-rendszer fennállásának legfelelőtlenebb és legveszélyesebb kudarca.

Maga Gyurcsány Ferenc egyébként több közösségimédia-bejegyzésben is foglalkozott az egészségügyi jogviszonyváltással kedden. Párttársához képest visszafogottabb hangvétellel délután úgy fogalmazott:

Ez a mai minden idők legsötétebb napja az állami egészségügyben.

A pártelnök szerint drámai napokat él meg az egészségyügy, egyúttal arra kérte követőit, hogy köszönjék meg mindenkinek az ágazatban, aki szolgált bennünket. Úgy fogalmazott: „Kár, hogy ezt teszik veletek, velünk.” De ő is a kormányváltással kapcsolatos felhívással zárta sorait.

Karácsony Gergely viszont egyáltalán nem fogta vissza magát a közösségi médiában:

Veszélyeztetni az egészségügyi ellátás biztonságát tomboló járvány kellős közepén??!! Micsoda felelőtlen, ostoba kormánypolitika ez?!

Facebook-bejegyzésében követelte, hogy a kormány azonnal, lehetőleg még ma vonja vissza a biztonságos betegellátást veszélyeztető intézkedést.

Úgy fogalmazott:

Nem lehet olyan település, nem lehet olyan kórház, nem lehet olyan rendelő, ahol veszélybe kerül az egészségügyi ellátás egy rosszul előkészített, hibásan végrehajtott kormányzati intézkedés miatt!

A főpolgármester szerint ez a kormány általában abban a tévhitben szenved, hogy a gyengeség jele belátni, ha valamit elszúrt, azonban most itt lenne az ideje, hogy merjen gyengének lenni. A politikus arra is felhívta mindenki figyelmét, hogy a járvány erősödése miatt mindnyájunknak észen kéne lennünk, legfőképp a kormány térjen észhez, de azonnal.

A Jobbik nevében a járvány első hullámában egyébként mentősként önkénteskedő Rig Lajos képviselő tett fel nagyon is kínos kérdéseket a parlamentben. Őt elsősorban az érdekelte az általa az egészségügy fekete napjának tartott jogviszonyváltási határidő kapcsán, hogy:

Hol van most a „mindenkit megvédünk” 133 bátor képviselő?

Hol van most az érdekképviselet?

Hol van most Cser Ágnes?

Úgy fogalmazott:

Szégyen, hogy miközben ma országszerte mondanak fel az egészségügyi dolgozók, komplett kórházi osztályok kerülnek veszélybe, üresek a kormányzati padsorok.

A képviselő azt is szégyenteljesnek tartotta, hogy egy járvány kellős közepén sodorták bizonytalan helyzetbe az egészségügyi dolgozókat, és az utolsó órában sem érdekli a döntéshozókat a véleményük. „Ahogy az ő véleményük, úgy a betegek ellátása sem” – tette hozzá.

Reagált a Fidesz

Kora délután a Fidesz is reagált az egészségügy összedöntésével kapcsolatos vádakra, illetve a hatpárti ellenzéki közleményre. A párt szerint álságos, amit a baloldal művel. A kormánypárt azt találta fontosnak hangsúlyozni, hogy

az a Gyurcsány és az a baloldal beszél az egészségügyi dolgozókról, amely kormányzása alatt sorra zárta be a kórházakat, több ezer orvost és ápolót tett utcára és üldözött el az országból.

A Fidesz értékelése szerint anno akiket nem rúgtak ki, azokat megalázóan alacsony bérért dolgoztatták, és még el is vettek tőlük egyhavi bért. Mint írták, a baloldal tudatosan leépítette az állami egészségügyi ellátást, mert be akarta vezetni a fizetős egészségügyet, és üzletelni akart a betegeken.

A tömeges felmondásokat álhírként említve közölték, a magyar egészségügyi dolgozók döntő többsége elfogadta az egészségügyi szolgálati jogviszonyt, több mint 95 százalékuk aláírta a szerződést. Ezzel párhuzamosan minden idők legnagyobb orvosi és ápolói béremelése zajlik – zárul a közlemény.

A nap végére megszólalt az egészségügyért felelős miniszter, Kásler Miklós is. A Facebookra is feltöltött videóban azt hangsúlyozta:

a magyar egészségügy nem volt, nincs és nem is lesz veszélyben.

A legnagyobb nehézség szerinte most az, hogy az elmúlt egyéves járványügyi védekezésben elfáradtak az emberek.