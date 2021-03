Vizsgálatözön a keszthelyi uniós beruházások miatt

Három uniós projektet is vizsgál az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) Keszthelyen, kettővel kapcsolatban pedig a rendőrség is nyomozást rendelt el, miután a mintegy másfél milliárd forintnyi elnyert támogatás elszámolásának tisztaságát megkérdőjelezték. Még a város jelenlegi fideszes polgármestere is kénytelen volt ismeretlen tettes ellen feljelentést tenni, miután az előző szintén fideszes városvezetés által a három beruházás kivitelezésével megbízott vállalkozás évek óta nem készült el egyetlen projekttel sem, míg a helyi civil szervezet szerint a város már mintegy 120 millió forint pótlólag bevont forrást biztosított a kivitelező számára – írta a 24.hu.

Történt ugyanis, hogy a város által elnyert mintegy másfél milliárd forintból a helyi óvoda, a városi strand és a Reischl sörház felújítását kellett volna megoldania az előző polgármester, Ruzsics Ferenc által vezetett képviselő-testület által megbízott, egyébként a legolcsóbb kivitelezés ajánlatot adó, budapesti székhelyű InvestMondi-System Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-nek. Azt már az Átlátszó derítette ki, hogy a cég egyik tulaja korábban szerepelt a 10 millió főnél nagyobb adótartozók listáján, volt egy korábban már csődbe ment vállalkozásuk is, sőt jelenleg is folyamatban van két bírósági végrehajtás tartozás miatt a cég ellen. Kamondi-Lukács Csaba, a cég vezetője szerint ezeket épp mostanság rendezik.

Azonban egyetlen beruházás sem készült el határidőre, nemhogy az előre megállapított összegért. Sőt, még most is ellentmondásos, hogy a kivitelező és az új városvezetés egyáltalán miben állapodott meg, mikorra és végül milyen műszaki tartalommal, de legfőképp mennyiért fejeződhetnek be a beruházások. Ugyanis Nagy Bálint polgármester egy korábbi nyilatkozata – miszerint megállapodtak a teljesítésről és ütemezésről a céggel – némiképp ellentmond annak, amit Kamondi-Lukács Csaba a portálnak nyilatkozott, miszerint folyamatosan tárgyalnak az önkormányzattal. A portál mindenesetre nem tudta megszólaltatni a polgármestert a részletekről.

Az évek óta zajló áldatlan állapotokat végül a helyi ellenzék elégelte meg: a Kisvárosunkért Érdekvédelmi Egyesület (KÉVE) elnöke, Dr. Weller-Jakus Tamás ezért mindhárom ügyben bejelentést tett a közbeszerzési hatóságnál, Molnár Tibor önkormányzati képviselő pedig az Európai Csalás Elleni Hivatalnál (OLAF) is, utóbbi már meg is indította az előzetes vizsgálati eljárást. Miután a KÉVE lépéseket tett, a Nagy Bálint vezette fideszes többségű önkormányzat is megmozdult, és feljelentést tett ismeretlen tettes ellen. Utóbbiról saját bevallása szerint a cégvezető csak a helyi médiából értesült.