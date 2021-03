Videó: így vitte el a NAV a villából a magyar bandavezér luxusautóit

Nem fizette be utánuk az áfát. Több száz millió forint a kár.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal újabb luxusautókkal kereskedőket vett őrizetbe, akik sajátos módszert kidolgozva igyekeztek az adóterhek megfizetését elkerülni, ezzel ötszázmillió forintos kárt okoztak a kormányzati költségvetésnek – adta hírül a NAV a Facebook-oldalán.

A pénzügyőrök beszámolójából megtudható, hogy a bűnszervezet cseh, szlovák, spanyol, magyar bankszámláit, ingatlanjait és járműveit is zárolták. Arról is informál a NAV, hogy a bűnszervezet vezetője a megrendelők igényei szerint cseh cégek nevére vásárolt luxusautókat magyar autószalonokban. A Porschékat, BMW-ket, Mercedeseket, Audikat és egyéb csúcskategóriás járműveket először kivitték Csehországba, ahol forgalomba helyezték őket, és külföldi rendszámot kaptak, majd a megrendelők bérleti szerződéssel használták az autókat, illetve a fiktív számlákkal magyar számlázási láncolaton átfuttatott járműveket kedvező áron meg is vették.

A hivatal közösségimédia-bejegyzésében azt is elmondja, hogy a bűnszervezet tagjai egy ideig a saját nevük alatt üzleteltek, ám később már ukrán és magyar strómanokkal végezték tevékenységüket.

A bűnszervezet dél-alföldi vezetőjétől egy kiterjedt ismerősi kör vásárolta a járműveket, a vevők közé csak ajánlással lehetett bekerülni.

A megrendelők között többen születésnapra, karácsonyra, diplomaosztóra vásárolták a luxusautókat.

Ahogy az a NAV által közzétett videón is látható, a szervezet dél-alföldi pénzügyi nyomozói egyszerre mintegy harminc helyszínen csaptak le a bűnszervezethez köthető ingatlanokra, és foglaltak le bizonyítékokat. Az luxusautókkal kereskedő áfacsaló férfit és két társát a nyomozók bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás miatt őrizetbe vették.